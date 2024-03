Turkije gaat in Wenen keihard ten onder tegen Oranje-opponent Oostenrijk

Turkije heeft een flinke oefennederlaag moeten slikken. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella ging met liefst 6-1 onderuit tegen Oranje-tegenstander Oostenrijk. Grote man was Michael Gregoritsch: hij maakte een hattrick.

Oostenrijk pakte al vroeg de leiding. Christoph Baumgartner schoot nog tegen Ugurcan Çakir aan, maar de rebound was vervolgens wel een prooi voor Xaver Schlager: 1-0.

Halverwege de eerste helft leidde een handsbal van Kevin Danso tot een strafschop voor Turkije. Hakan Çalhanoglu werd gehinderd door laserpennen op de tribune, maar schoot wel beheerst binnen: 1-1.

Turkije kon de gelijke stand niet vasthouden. Schlager legde af op Gregoritsch, die zijn schot de verre hoek in zag vliegen. Dat had hij mede te danken aan Cakir, die er niet goed uitzag door geen rekening te houden met een stuit: 2-1.

Vlak na rust wist Oostenrijk de marge te vergroten naar twee. Een uitdraaiende hoekschop kwam op het hoofd van Gregoritsch, die naar de korte hoek kopte en opnieuw zag dat Çakir en bijzonder matig uitzag. De goalie kreeg zijn hand wel achter de bal, maar deed dat zonder de benodigde kracht: 3-1.

Het ging van kwaad naar erger voor Turkije, dat een strafschop moest incasseren na een overtreding van Kaan Ayhan in de zestien op Konrad Laimer. De middenvelder schoot de bal in zijn val overigens binnen, maar het fluitsignaal had toen al geklonken. Gregoritsch ging achter de bal staan, stuurde Çakir de verkeerde hoek in en tekende zo voor zijn hattrick: 4-1.

Turkije dacht even terug in de wedstrijd te komen, toen Kenan Yildiz de verre hoek vond. Even daarvoor beging Cenk Tosun een overtreding in zijn eigen zestien en nadat Yildiz zijn treffer al had gevierd, ging er een streep door de treffer én kreeg Oostenrijk een strafschop, die door Baumgartner werd benut: 5-1. De Turken moesten ook nog toezien hoe het 6-1 werd via Maximilian Entrup, die simpel binnenkopte.

