Tsjechië plaatst zich overtuigend voor EK; Slovenië houdt Kazachstan van zich af

Maandag, 20 november 2023 om 22:41 • Jonathan van Haaster

Tsjechië en Slovenië hebben zich geplaatst voor EURO 2024. De Tsjechen hadden aan een gelijkspel in Olomouc tegen Moldavië genoeg om het EK-ticket te veroveren en slaagden overtuigend in hun missie: 3-0. David Doudera zorgde al na een kwartier voor de voorsprong. Na de onderbreking profiteerde de thuisploeg optimaal van de rode kaart bij de bezoekers dankzij goals van Tomás Chorý en Tomás Soucek. Slovenië mocht tegelijkertijd niet verliezen van Kazachstan om zijn EK-ticket te boeken. De Kazachen moesten winnen om zich te plaatsen, maar verloren: 2-1.

Tsjechië - Moldavië 3-0

Aan de kant van Tsjechië had bondscoach Jaroslav Silhavý een basisplaats in huis voor FC Twente-middenvelder Michal Sadílek, die naast West Ham-speler Soucek stond. Václav Cerný nam plaats op de bank. Bij Moldavië moesten de treffers komen van sc Heerenveen-spits Ion Nicolaescu. Hij werd in zijn rug gesteund door vier middenvelders en vijf verdedigers.

Moldavië wist dat het op een gegeven moment moest scoren en ging al vroeg op zoek naar de goal. Al in de vierde minuut kwamen de bezoekers dichtbij, ware het niet dat goalie Jindrich Stanek uitstekend redding bracht op een schot van Vadim Rata. De daaropvolgende hoekschop leverde niets op voor Moldavië.

Tsjechië kwam in de fase daarna iets beter in de wedstrijd. In de veertiende minuut bleken de Tsjechen messcherp bij een counteraanval. Debutant Chorý gaf goed mee aan Doudera, die weg was en oog in oog met doelman Dorian Railean afrondde met buitenkant rechts: 1-0. Doudera had daarbij wel het geluk dat rechtsback van Moldavië de pass van Chorý totaal verkeerd inschatte. In het restant van de eerste helft gebeurde er weinig. Tsjechië had moeite om onder de duels uit te komen, terwijl Moldavië aanvallend geen vuist kon maken.

Tien minuten na rust werd de missie voor Moldavië nog een stuk lastiger. Vladyslav Baboglo pakte vlak na rust tweemaal geel, waardoor de bezoekers met tien man voor een vrijwel kansloze missie stonden. Twintig minuten voor tijd maakte Tsjechië een einde aan alle onzekerheid. Een hoekschop van Vasil Kusej belandde perfect op het hoofd van Chorý, die bij de eerste paal overtuigend binnenkopte: 2-0. Voormalig Eredivisionist Vitalie Damascan kwam nog dichtbij, maar zag zijn schot knap overgetikt worden door Stanek. Aan de andere kant zorgde Soucek voor de kers op de taart door vanaf randje zestien raak te schieten: 3-0.

Slovenië – Kazachstan 2-1

De missie van het thuisland was voorafgaand aan de wedstrijd duidelijk: minimaal een punt pakken. Bij een nederlaag zou het team van bondscoach Matjaz Kek het EK namelijk mislopen en Kazachstan naar het eindtoernooi in Duitsland zien gaan. Slovenië had het EK-ticket afgelopen weekend al kunnen grijpen, ware het niet dat er verloren werd van Denemarken (2-1).

Beide ploegen kregen in de eerste helft mogelijkheden op de openingstreffer, maar het was Slovenië dat uiteindelijk in de 41ste minuut op voorsprong kwam. Benjamin Sesko, spits van RB Leipzig, profiteerde vanaf de penaltystip optimaal van een overtreding van Yan Vorogovskiy en opende daarmee de score: 1-0.

Kazachstan stelde echter razendsnel orde op zaken en kwam drie minuten na rust alweer op gelijke hoogte via Ramazan Orazov: 1-1. De bezoekers mochten daardoor blijven hopen op een stunt en EK-kwalificatie, maar kwamen vijf minuten voor tijd bedrogen uit. Benjamin Verbic schoot op aangeven van Petar Stojanovic de 2-1 tegen de touwen en bezorgde zijn land daarmee de overwinning. Slovenië is dankzij de zege voor het eerst sinds 2000 gekwalificeerd voor het EK.