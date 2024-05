Troyes zet vier spelers op non-actief na bizar vuurwerkincident met eigen fans

Het Franse Troyes AC heeft vier spelers op non-actief gezet, zo meldt de club middels een officieel statement. Reden voor de beslissing is het bizarre incident van afgelopen weekend, waarbij de vier betreffende spelers vuurwerk richting de eigen fans gooiden.

De wedstrijd tussen Troyes en Valenciennes FC van afgelopen vrijdag werd vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd gestaakt bij een 1-1 tussenstand, omdat fans het veld bekogelden met vuurwerk. De reactie van een aantal spelers van de thuisploeg was schrijnend.

A dark night for Troyes. Their home match vs Valenciennes is abandoned as fans throw flares onto pitch, and some players throw them back into stands! Troyes are on the brink of successive relegations. Owned by the City Football Group, fans ironically chant "Merci City". pic.twitter.com/ocRWes9igx