Trent Alexander-Arnold volgt voorbeeld Mbappé en wil Franse club kopen

Trent Alexander-Arnold heeft volgens L’Équipe een bod gedaan om FC Nantes te kopen. De Franse ploeg staat momenteel op de vijfde positie in de Ligue 1.

Eerder leek de verdediger van Liverpool al interesse te hebben in Le Havre en Saint-Étienne. Nu eigenaar Waldemar Kita van de club af lijkt te willen, door het hebben van sportieve en financiële problemen, is FC Nantes interessant voor Alexander-Arnold.

Kita zou graag de verliezen die hij heeft geleden bij de club zo veel mogelijk terugverdienen. Dit is dan ook de reden dat de interesse van de 25-jarige rechtsback is verschoven naar deze Franse club.

De interesse van Alexander-Arnold komt niet alleen bij hemzelf vandaan. Zo zou de interesse zijn aangewakkerd door vader Michael Arnold. Hij zou zorgen voor de belangen van zijn zoon via een investeringsmaatschappij in Londen die zich richt op de Franse sportmarkt.

Vorig seizoen eindigde FC Nantes op de veertiende plaats. Dit seizoen is de Franse club een stuk beter begonnen. Zo heeft het dit seizoen nog maar één duel verloren en bevindt het zich nu op de vijfde plaats.

De deal is nog allesbehalve zeker. Zo reageerde Kita Woedend op het uitlekken van de onderhandelingen in de media. Hij lijkt de onderhandelingen te hebben stopgezet.

Alexander-Arnold is niet de eerste professionele voetballer die een Franse club wil kopen. Sinds een paar maanden is Kylian Mbappé eigenaar van SM Caen. Deze ploeg komt uit op het tweede niveau in Frankrijk.