Trauner en Bijlow keren terug in wedstrijdselectie van onveranderd Feyenoord

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt. De oefenmeester kiest er tegen Fortuna Sittard voor om geen wijzigingen door te voeren ten opzichte van de historische Klassieker tegen Ajax (6-0). Dat houdt onder meer in dat de linksbackpositie andermaal wordt ingenomen door Lutsharel Geertruida. De wedstrijd begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 1.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. Concurrent Justin Bijlow keert na blessureleed terug in de selectie, al maakte Slot vooraf al bekend dat de Oranje-international niet zou starten. De verdediging wordt gevormd door Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, D√°vid Hancko en Geertruida. Laatstgenoemde is op linksback net als tegen Ajax de vervanger van de geblesseerde Quilindschy Hartman. Gernot Trauner keert bovendien terug in de wedstrijdselectie van de Rotterdammers.

Ook op het middenveld en in de aanval voert Slot geen wijzigingen door. Calvin Stengs wordt op de 10-positie in zijn rug gesteund door Mats Wieffer en Quinten Timber. Voorin wordt spits Santiago Gimenez geflankeerd door Yankuba Minteh (rechts) en Igor Paix√£o (links). Beide vleugelspelers waren tegen Ajax goed voor twee doelpunten.

Fortuna zal hopen dat Feyenoord minder scherp voor de dag komt dan tegen zijn Amsterdamse aartsrivaal. De Limburgers kennen een prima seizoen, al zijn de play-offs om een Conference League-ticket nu nog wel ver weg. De felbegeerde achtste plaats wordt momenteel ingenomen door FC Utrecht, dat zeven punten meer heeft. Een overwinning op Feyenoord is, met nog vijf duels te gaan, eigenlijk noodzakelijk.

"Waarschijnlijk spelen we in een zo goed als heel vol stadion", blikte trainer Danny Buijs vooruit in gesprek met L1. "Dus laten we hopen dat we die mensen achter ons kunnen krijgen en er zo met heel veel energie een wedstrijd van kunnen maken. We houden vast aan onze eigen principes, die ook zijn vertaald naar trainingsvormen. Daarnaast heb je per wedstrijd wat details die je daarin kan veranderen, afhankelijk van de tegenstander."

Feyenoord kan in Sittard een volgende grote stap zetten richting plek twee en het directe Champions League-ticket dat daarbij komt kijken. De Rotterdammers staan momenteel negen punten voor op FC Twente, dat zo goed als kansloos is om Feyenoord te passeren. Slot weigert echter, een week voor de bekerfinale tegen NEC, Fortuna-uit als een 'tussendoortje' te zien. "En ik heb geen enkele aanleiding om te denken dat mijn spelers het wel zo zien."

Feyenoord boekte tegen Ajax een historische overwinning, maar bang dat de Rotterdammers blijven hangen in de euforie, is Slot niet. "Dat viel sowieso wel mee en als er al iets getemperd moet worden, dan hoef ik alleen maar te wijzen op de 0-0 tegen FC Volendam van drie dagen eerder. Bovendien zijn wij geen klein clubje dat de polonaise loopt omdat we een keer van Ajax hebben gewonnen."

Opstelling Fortuna Sittard: Verrips; Pinto, Fofana, Voet, Siovas, Dijks; √Ėzyakup, Duarte, Lonwijk; Sierhuis, C√≥rdoba

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Geertruida, Beelen, Hancko; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Gimenez, Paix√£o.

