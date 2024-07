‘Bertrand Traoré niet de enige rechtsbuiten die deze zomer naar Ajax moet komen’

Het is goed mogelijk dat Ajax naast Bertrand Traoré nog een rechtsbuiten gaat aantrekken deze zomer, zo zegt journalist en clubwatcher Lentin Goodijk in de podcast VI ZSM. De Amsterdammers zouden daarbij inzetten op een zogeheten ‘high potential’.

De Telegraaf kwam donderdagmiddag met de primeur dat Ajax ver is met de terugkeer van Traoré. De 28-jarige aanvaller is momenteel transfervrij na afloop van zijn contract bij Villarreal. De recordkampioen hoopt Traoré voor twee of drie seizoenen te binden en Goodijk verwacht dat het gaat lukken.

“Het ziet er goed uit. Het speelt al een paar weken en collega Tim van Duijn zit er bovenop. Hij noemde de naam van Traoré een paar weken geleden al”, herinnert Goodijk zich. Toen leek het er echter niet op dat de linkspoot haalbaar was.

“Het leek ingewikkeld te worden. Traoré had flinke salariseisen en Ajax zit niet zo heel breed in het jasje op dit moment. In de afgelopen weken is er toch wat ruimte ontstaan en weten ze elkaar meer te naderen. Het is nog niet rond, er moet nog wat geregeld worden om hem naar Amsterdam te halen, maar er zit beweging in.”

Volgens Goodijk is het logisch dat Ajax met Traoré bezig is. “Ajax zit heel erg op de leeftijd. Dat was een reden dat ze vorig seizoen vaak door de ondergrens zakten. Ze zijn heel nadrukkelijk aan het kijken naar spelers tussen de 24 en 30 jaar oud. Daar zit namelijk een enorm gat in de selectie.”

Goodijk denkt niet dat Traoré de enige buitenspeler is die Ajax gaat halen. “Later in de zomer zullen ze nog zoeken naar een high potential, een talentvolle jongen die daar richting de toekomst veel waarde kan creëren. Traoré moet er nu direct staan.” Ajax hoopt de 75-voudig international van Burkina Faso op korte termijn te presenteren.

