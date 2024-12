Transfervrij vertrek bij PSV? ‘Mauro Júnior kan bijzondere uitdaging aangaan’

Corinthians wil Mauro Júnior terug naar zijn geboorteland halen, zo meldt de Braziliaanse radiozender Itatiaia. De 25-jarige linkspoot is vanwege zijn aflopende contract bij PSV een interessante optie voor de huidige werkgever van Memphis Depay.

Ondanks de handhaving is de financiële situatie van Corinthians nog altijd niet om over naar huis te schrijven. In de twee windows van 2025 kijkt de Braziliaanse topclub vooral naar transfervrije versterkingen.

Mauro Júnior is een interessante zomerse optie voor Corinthians, zo meldt journalist Luis Fabiani. De entourage van de PSV’er zou zelfs al zijn benaderd.

Daadwerkelijke onderhandelingen bleven vooralsnog uit. Het is dan ook onduidelijk of Mauro Júnior een terugkeer naar Brazilië nu al ziet zitten.

PSV haalde de Braziliaan in 2017 naar Eindhoven toe. Destijds werd hij als tiener overgenomen van zijn jeugdclub Desportivo Brasil.

Mauro Júnior groeide in de afgelopen jaren uit tot een nuttige speler voor PSV. Inmiddels staat de teller op 141 officiële wedstrijden namens de regerend landskampioen, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 15 assists.

Eerder wist het Eindhovens Dagblad al te melden dat PSV inzet op een contractverlenging van Mauro Júnior. Zijn huidige verbintenis loopt na dit seizoen af. Transfermarkt taxeert de Braziliaan op zo’n 7 miljoen euro.