Transfer Kudus naar West Ham hoogst onzeker door opmerkelijk gokschandaal

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 13:17 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:15

De transfer van Lucas Paquetá naar Manchester City is voorlopig on hold gezet, zo bevestigt onder meer The Guardian. De creatieveling van West Ham United wordt volgens Britse media door de Engelse voetbalbond FA onderzocht voor een gokschandaal en wacht mogelijk een lange schorsing. Mohammed Kudus is bij West Ham United in beeld als opvolger van Paquetá.

De Italiaanse transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde vrijdag dat de transfer van Paquetá zo goed als zeker niet doorgaat en de onderhandelingen over de spelmaker voorlopig zijn stopgezet. Paquetá moet bij the Citizens de (tijdelijke) vervanger worden van Kevin De Bruyne, die zo’n drie tot vier maanden aan de kant staat met een zware hamstringblessure.

Het leek er de afgelopen dagen op dat de transfer van Paquetá slechts een kwestie van tijd zou zijn. De club van manager Josep Guardiola had naar verluidt honderd miljoen euro over voor de aanvallend ingestelde middenvelder. Een overgang naar het Etihad Stadium lijkt nu echter van de baan. Volgens Engelse media doet de FA momenteel onderzoek naar Paquetá voor inbreuken op de gokwetgeving. Zo zou de Braziliaan op 12 maart met opzet een gele kaart hebben gepakt tegen Aston Villa.

Paqueta's yellow card that led to betting investigation it seems. So obvious. pic.twitter.com/6iqGEHwLDj — Rachel (@FplRachel) August 18, 2023

Een aantal dagen voor het competitieduel met Aston Villa werden nieuwe accounts aangemaakt op gokwebsites van mensen die dicht bij Paquetá staan. De accounts werden getraceerd tot ‘Paqueta Island’, het eiland waar de voetballer opgroeide. Vrienden van de voetballer zouden het maximumbedrag hebben ingezet op een gele kaart voor de speler van West Ham. Deze kaart pakte hij uiteindelijk ook in de zeventigste minuut na een harde charge van achteren op de benen van Villa-middenvelder John McGinn.

Volgens onder meer Sky Sports is er nog geen definitieve streep door een overgang van Paquetá naar City gezet. “De transfer is on hold gezet, maar kan nog afgerond worden indien blijkt dat Paqueta onschuldig is", schrijft de krant. "De Braziliaan is gefocust op de wedstrijd tegen Chelsea van komende zondag, want hij blijft voorlopig in de selectie van West Ham-trainer David Moyes."

Gevolgen voor Kudus?

Wat het nieuws voor de toekomst van Kudus betekent, is nog niet bekend. De Ghanees stond bovenaan het lijstje van West Ham om Paquetá te vervangen, maar dat hoeft nu dus mogelijk niet meer. Kudus en West Ham zijn nog in onderhandeling over de voorwaarden van een eventueel contract en Romano meldde donderdag dat de Londenaren progressie in de onderhandelingen met Ajax boekten.