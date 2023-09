Transfer Deadline Day: keert Lozano terug in Nederland? En wat doet Klaassen?

Vrijdag, 1 september 2023 om 07:08 • Laatste update: 08:12

Vrijdagavond om 23:59 uur sluit de transfermarkt in Europa. Welke spectaculaire transfers vinden er nog plaats in de laatste 24 uur? Blijft Lutsharel Geertruida bij Feyenoord? En wat doet Davy Klaassen? Via dit blog houden we alle binnen- en buitenlandse transfers bij. Uiteraard blijf je ook via de reguliere topics op de hoogte van de meest spraakmakende overgangen op de slotdag van de transferwindow. Meepraten? Laat in de comments weten op welke grote transfer jij nog hoopt.

Daan Huisman op huurbasis naar FK Haugesund

Vitesse heeft een akkoord bereikt met FK Haugesund over de transfer dan Daan Huisman. De aanvallende middenvelder wordt tot begin januari gehuurd. De Noorse club heeft tevens een optie tot koop bedongen. Huisman kwam tot dusver 37 keer in actie voor Vitesse, waarin hij 5 keer scoorde. Technisch directeur Benjamin Schmedes: “Hoewel Daan zich op meerdere vlakken ontwikkeld heeft, bleef zijn perspectief op speeltijd beperkt bij Vitesse. Voor beide partijen biedt de huurovereenkomst naar Noorwegen zodoende uitkomst. Daan is een jongen van de club, wij gunnen hem deze stap naar een prachtig land.”