Transfer Deadline Day: keert Lozano terug in Nederland? En blijft Geertruida?

Vrijdag, 1 september 2023 om 09:46 • Laatste update: 09:47

Vrijdagavond om 23:59 uur sluit de transfermarkt in Europa. Welke spectaculaire transfers vinden er nog plaats in de laatste 24 uur? Blijft Lutsharel Geertruida bij Feyenoord? En wat doet Davy Klaassen? Via dit blog houden we alle binnen- en buitenlandse transfers bij. Uiteraard blijf je ook via de reguliere topics op de hoogte van de meest spraakmakende overgangen op de slotdag van de transferwindow. Meepraten? Laat in de comments weten op welke grote transfer jij nog hoopt.

Telstar neemt Robin Polley over van Heracles Almelo

Telstar heeft zich op de slotdag van de transferwindow versterkt met Robin Polley. De 24-jarige verdediger kreeg onlangs van Heracles Almelo te horen dat er op Erve Asito geen toekomst voor hem was. Polley koos daarop eieren voor zijn geld en kiest nu dus voor een avontuur in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kan vrijdagavond tegen FC Eindhoven al zijn debuut maken voor de Witte Leeuwen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos