Transfer aanstaande? Ajax-speler ruilt in slotfase transferperiode van zaakwaarnemer

Carlos Forbs laat zijn belangen tegenwoordig behartigen door Sports CMG. Dit weet transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdag te melden op X. De vleugelaanvaller van Ajax werd tot dusver op zakelijk gebied bijgestaan door PCR Sports.

Forbs zat eerst in een stal met onder meer William Carvalho (Real Betis). Bij Sports CMG wordt de Ajacied collega van onder meer de Nigerianen Paul Onuachu (Southampton) en Kelechi Nwakali (Barnsley).

Of de switch te maken heeft met een aanstaande transfer, is nog onduidelijk. Wel benadrukt Romano in zijn berichtgeving dat Forbs op de voet gevolgd wordt door diverse clubs uit de Premier League en overige delen van Europa. Het wachten is nu op een eerste bod dat bij Ajax wordt neergelegd.

De Telegraaf meldt dinsdag dat Ajax bereid is om Forbs in de slotfase van de transferwindow van de hand te doen. Op die manier komt er geld vrij om Wout Weghorst aan te kunnen trekken. Ajax moet sowieso eerst spelers verkopen, voordat er aanwinsten kunnen worden gepresenteerd in Amsterdam.

Forbs staat in ieder geval op het lijstje van Wolverhampton Wanderers, zo meldde Voetbal International medio augustus. ''Vertrek bij Ajax is een serieuze optie'', zo schreef clubwatcher Tim van Duijn. Ajax wacht ruim een week later nog wel steeds op een eerste aanbieding van the Wolves.

''Zeker voor Ajax is wel dat als Forbs gaat, dat niet voor een habbekrats zal zijn'', wist Van Duijn voorts te melden. De vorig jaar aangetrokken Forbs zelf zou wel oren hebben naar een vervolg van zijn loopbaan in de Premier League.

Forbs werd medio 2023 voor veertien miljoen euro naar Ajax gehaald door toenmalig technisch directeur Sven Mislintat. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot negentien miljoen euro, zo werd afgesproken met Manchester City.

Ajax legde Forbs destijds tot de zomer van 2028 vast. De twintigjarige aanvaller vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van acht miljoen euro. Forbs scoorde tot dusver 3 keer voor Ajax in 38 duels in alle competities. Hij fungeerde daarnaast vijf keer als aangever.