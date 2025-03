Trainerskerkhof Anderlecht: David Hubert ontslagen; definitieve opvolger bekend

David Hubert (37) is niet langer de trainer van RSC Anderlecht, zo communiceert de Belgische topclub via de officiële kanalen. Besnik Hasi (53) zal tot het einde van dit seizoen voor de groep staan in het Lotto Park.

Het ontslag van Hubert is enigszins verrassend te noemen. Ondanks de vele kritiek op het spel van Anderlecht wist de jonge oefenmeester paars-wit naar de Belgische play-offs te loodsen.

Daarnaast speelt Anderlecht op 4 mei in de finale van de Croky Cup tegen rivaal Club Brugge. Hubert stond in totaal 38 wedstrijden aan het roer in Brussel. Daarvan wist hij 20 duels te winnen, zeven wedstrijden werden gelijkgespeeld en 11 keer ging Anderlecht ten onder.

Sportief directeur Olivier Renard legt de keuze van Anderlecht uit via de clubwebsite. “We zijn David dankbaar voor zijn werk de afgelopen maanden. We kiezen er nu voor om de beslissende fase van het seizoen aan te vangen met een andere hoofdcoach en een hernieuwde dynamiek.”

“Besnik Hasi is iemand die het klappen van de zweep kent in het Belgische voetbal, en bovendien ervaring heeft met de veeleisende omgeving van RSC Anderlecht. We zijn blij dat hij ons die ervaring nu opnieuw ten dienste wil stellen”, aldus Renard.

Hubert zelf komt niet aan het woord in het persbericht. Opvolger Hasi wel. “Ik ken dit huis en de verwachtingen die gepaard gaan met het instituut. Het is een plezier om opnieuw aan het hoofd te staan van het eerste elftal van paars-wit.”

Hasi, die bij Anderlecht de zeventiende trainer in tien jaar tijd wordt, tekent een contract tot het einde van dit seizoen. Daarna ligt er een optie op verlenging voor onbepaalde duur.

Tussen 2014 en 2016 was Hasi al eens hoofdtrainer van Anderlecht. Daarna was de Albanees achtereenvolgens werkzaam bij Legia Warschau, Olympiakos, Al-Raed, Al-Ahli en KV Mechelen.