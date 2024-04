‘Trainerscarrière van Carlos Tévez lijkt nu al flinke deuk op te lopen’

Het heeft er alle schijn van dat Carlos Tévez op korte termijn vertrekt als trainer van Independiente. De Argentijnse club speelde in de nacht van maandag op dinsdag met 2-2 gelijk tegen Talleres Cordoba en liep zo de play-offs mis voor de League Cup. Reden genoeg voor Tévez om zijn functioneren te heroverwegen.

In Argentinië bestaat de Copa de la Liga Profesional uit twee groepen van veertien clubs, waarbij de veertien ploegen in Groep A de veertien ploegen van Groep B treffen.

Na veertien wedstrijden plaatsen de nummers vier van beide groepen zich voor de play-offs. Independiente had zich bij een overwinning op Talleres Cordoba als nummer vier geplaatst, maar de ploeg van Tévez bleef dus steken op een gelijkspel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Independiente eindigt daardoor op de zesde plek in Groep A. River Plate, Argentinos Juniors, Barracas Central en Vélez Sarsfield wisten zich uiteindelijk te plaatsen voor de finaleronde van de Copa de la Liga Profesional.

Lokale media in Argentinië speculeren over een vroegtijdig vertrek van Tévez. Aanleiding is het gelijkspel van maandagavond en het feit dat de oud-spits zijn spelers dinsdag bijeen heeft geroepen voor een extra meeting.

Een vroegtijdige breuk zou een hard gelag zijn voor Tévez, daar de Argentijn in december zijn contract nog verlengde tot eind 2026. De voormalig spits van Manchester United en Manchester City begon in augustus vorig jaar aan zijn klus bij Independiente.

Tévez maakte niet alleen een einde aan een reeks negatieve resultaten, maar redde de club ook van degradatiegevaar. Bovendien stond hij op het punt om de play-offs in te gaan voor de Copa de la Copa, een andere competitie in Argentinië.

Voor Tévez begon het trainersavontuur vorig seizoen bij het eveneens Argentijnse Rosario Central. Bij Independiente nam de voormalig goalgetter het stokje over van Ricardo Zielinski, die moest vertrekken vanwege tegenvallende resultaten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties