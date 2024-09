Trainer Ajax Vrouwen baart opzien met uitspraak: ‘Moet reden zijn voor ontslag op staande voet’

Ajax Vrouwen-trainer Hesterine de Reus baart opzien met een opvallende uitspraak voor de camera van ESPN. De trainer van de vrouwenploeg van Ajax laat weten dat ze het ‘stiekem’ wel fijn vindt dat ze zich niet hebben weten te kwalificeren voor de Champions League.

De Ajax Vrouwen spelen dit seizoen niet in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Amsterdammers gingen begin deze maand in de finale van de eerste kwalificatieronde onderuit tegen het Italiaanse Fiorentina na een late goal: 0-1.

Ajax reikte vorig seizoen nog verrassend tot de kwartfinales van de Champions League. ESPN-verslaggever Sanne van Dongen vraagt De Reus zondagmiddag hoe zuur het mislopen van het prestigieuze toernooi was.

“Niet zo heel erg zuur", geeft de trainer aan. "Tuurlijk, op het moment dat je verliest is het altijd vervelend. Je gaat nooit een wedstrijd in om die te verliezen."



"De realiteit is natuurlijk ook dat we de nationale competitie belangrijk vinden, dan is dubbel programma met midweekse Champions League wedstrijden wel een enorme extra belasting. Heel stiekem vind ik het persoonlijk ook wel fijn dat we nu gewoon zelf controle hebben over de weekbelasting", aldus De Reus.

Van Dongen hoort de uitspraken van de trainer van de Ajax Vrouwen met grote verbazing aan: “Ik vind dat persoonlijk wel opvallend als ik dat jou hoor zeggen. Vorig jaar hebben jullie bijna drie keer de Johan Cruijff ArenA uitverkocht. Jullie hadden de wind in de rug, het was prachtig voor het vrouwenvoetbal en dan kiezen jullie er nu eigenlijk voor om weer opnieuw te gaan bouwen en het door jullie handen te laten glippen. Zo voelt dat weleens voor mij, snap je dat?”



"Nee, dat snap ik niet. Nou ja, ik snap het natuurlijk wel een beetje", reageert De Reus. "De Ajax Vrouwen hebben zich op de kaart gezet, dat heeft de supporters getriggerd. Dit jaar focussen we op de competitie en weer opnieuw bouwen, maar ik denk dat we een hele mooie spelersgroep hebben. Dus ik denk dat we daar elke week hele mooie dingen kunnen laten zien waar supporters voor naar het stadion komen.”



Dat De Reus het ‘stiekem wel fijn vindt’ dat de Ajax Vrouwen de Champions League hebben misgelopen, zorgt ook op X voor de nodige consternatie. Onder het door ESPN gedeelde videofragment reageren meerdere voetbalsupporters verbaasd. “Dit is genoeg reden voor ontslag”, valt er veelvuldig te lezen, terwijl een ander schrijft: “Hallucinante uitspraak die getuigt van nul komma nul ambitie.”

De Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns begrijpt eveneens niets van de uitspraak van De Reus. “Wat een vrijblijvendheid en een totaal gebrek aan topsportinstelling. Maar wel voortdurend benadrukken vanuit een doorgeslagen gelijkheidsbeginsel dat ze dezelfde salarissen als de mannen moeten hebben”, schrijft hij op X.