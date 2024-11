Tottenham Hotspur is dodelijk effectief en bezorgt dolend Manchester City nieuwe dreun

Manchester City heeft zaterdag voor de vijfde keer op rij in alle competities verloren. Tottenham Hotspur toonde durf en lef in het kletsnatte Etihad Stadium en stapte met een verdiende 0-4 overwinning van het veld. Een flinke dreun voor Pep Guardiola, die tot 2027 bijtekende deze week. Daarnaast een zeer slechte generale voor het midweekse Champions League-duel met Feyenoord en de topper tegen Liverpool in de Premier League volgende week.

Bij Manchester City fungeerde Erling Haaland als aanvalsleider, met steun vanaf de zijkanten van Phil Foden (rechts) en Sávio (links). Josko Gvardiol begon als linksback, waardoor Nathan Aké weer op de bank zat, net als onder meer Kevin De Bruyne en Jack Grealish. Bij Tottenham ontbrak Micky van de Ven andermaal vanwege blessureleed. Dominic Solanke was de diepste spits bij de bezoekers, met aanvoer van onder meer de jarige James Maddison.

De ploeg van Guardiola begon nog voortvarend aan de ontmoeting op eigen veld en Gvardiol wist Haaland tot tweemaal toe te bereiken. Scoren deed de Noorse topschutter echter niet. Tottenham deed dat na twaalf minuten wél. Dejan Kulusevski kwam met een bekeken voorzet richting Maddison, die van dichtbij in de linkerbenedenhoek raak schoot: 0-1. Een domper voor Manchester City, zeker na de veelbelovende start.

Het werd zo mogelijk nóg erger voor Manchester City na twintig minuten spelen. Maddison brak door in de zestien en liet Ederson kansloos met een lobje in de hoek: 0-2. Uitzinnige vreugde in het vak met de meegereisde Tottenham-fans en ongeloof en woede bij de aanhang van Manchester City. De vijfde nederlaag op rij was opeens heel dichtbij voor de regerend landskampioen. De hoop keerde voor rust niet terug en the Spurs lieten zelfs na om de verrassende voorsprong verder uit te breiden.

Guardiola greep halverwege in en liet John Stones achter in de kleedkamer, met Aké als diens vervanger. Het inspireerde Manchester City niet tot een comeback. Tottenham loerde op de counter en bij één van die uitbraken was het raak. Kulusevski bediende bij de tweede paal Solanke, die vervolgens de mee opgekomen Pedro Porro in staat stelde om de 0-3 binnen te knallen. Het verzet van het toch al wankele Manchester City was daarmee definitief geknakt.

Haaland probeerde het nog wel in en rond het strafschopgebied van Tottenham, maar het werd nimmer meer spannend in het Etihad Stadium, ondanks de entree van De Bruyne en Grealish in de slotfase. De ploeg van manager Ange Postecoglou bleef tot het einde geconcentreerd spelen tilde de stand in blessuretijd via Brennan Johnson naar 0-4. Het goede voorbereidende werk was van invaller Timo Werner.

Aan Guardiola nu de taak om zijn ploeg op te lappen voor het bezoek van Feyenoord in de Champions League. Vier dagen later volgt de kraker tegen koploper Liverpool, dat zondag bij winst op Southampton een voorsprong van maar liefst acht punten neemt op Manchester City.