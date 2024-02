Tottenham gaat komende zomer bod doen op ‘onbetaalbare’ speler van Chelsea

Tottenham Hotspur wil komende zomer een poging wagen om Conor Gallagher los te weken bij Chelsea, zo meldt The Telegraph dinsdagmiddag. De middenvelder heeft nog altijd geen contract ondertekend bij the Blues, waardoor Tottenham de situatie nauwlettend in de gaten houdt.

Gallagher kwam maandagavond nog wel negentig minuten lang in actie op Selhurst Park, waar Chelsea met 1-3 wist te winnen van Crystal Palace. Gallagher nam twee doelpunten voor zijn rekening en kon na afloop rekenen op veel lof van manager Mauricio Pochettino. De Argentijnse coach noemde hem 'onbetaalbaar'.

Toch is het allesbehalve zeker dat de Engelsman komend seizoen nog in het blauw speelt. Het contract van de middenvelder loopt medio 2025 af en staat, ondanks gesprekken, nog niet op het punt om te worden verlengd.

The Telegraph schrijft dat er weinig progressie wordt geboekt in de onderhandelingen. In januari van 2023 ontvingen the Blues al eens een bod van vijftig miljoen euro van Everton voor de spelverdeler. Dit bod werd geaccepteerd, alleen zag de speler zelf en verhuizing naar Liverpool niet zitten.

Ook Newcastle United ondernam toen een poging om de inmiddels 24-jarige middenvelder los te weken. De ploeg van manager Eddie Howe maakte echter geen kans, omdat Chelsea niet aan een ‘concurrent’ wilde verkopen.

Afgelopen zomer meldde the Spurs zich in de laatste dagen van de transferperiode voor Gallagher. Zij hoorden een prijskaartje van 55 miljoen euro en haakten toen af. Het is aannemelijk dat de club over zes maanden opnieuw gaat proberen hem in te lijven.

Vanwege het feit dat zijn contract afloopt, moet Chelsea hem wel verkopen. Tottenham-manager Ange Postecoglou is groot fan van Gallagher en denkt dat hij perfect past in zijn energieke speelstijl. Volgens experts gaat Tottenham komen met een bod rond de 35 miljoen euro.

