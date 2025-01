Totale chaos in Rome: Lazio-fans steken op beeld supporters van Real Sociedad het ziekenhuis in

Aanhangers van Real Sociedad zijn in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond geraakt tijdens een veldslag in Rome. Donderdag neemt Lazio het in de Europa League op tegen de Baskische formatie en de supporters van beide teams raakten slaags in de Italiaanse hoofdstad.

Uit de berichtgeving van diverse kanalen, waaronder Hooligans.cz en GruppaOF wordt duidelijk dat zeker drie supporters van Real Sociedad in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Het Spaanse drietal zou neergestoken zijn.

Naar verluidt zaten er zeventig tot tachtig fanatieke aanhangers van Real Sociedad in een Romeinse pub toen Lazio-fans plotseling ten aanval trokken. De Basken renden weg, maar zij konden niet voorkomen dat er slachtoffers vielen.

Uit beelden die gedeeld worden door Hooligans.cz blijkt dat er over en weer vuurwerk gegooid werd. Nadien probeerden de Real Sociedad-hooligans te vluchten voor Italianen, maar zij kregen meerdere Spanjaarden te pakken.

Meerdere fans van Real Sociedad zijn neergestoken en de Italiaanse politie heeft veel wapens in beslag genomen. In de Spaanse media wordt gesproken over in ieder geval negen gewonden. Ook gaan er beelden rond van een gewonde fan die in zijn ribbenkast is gestoken.

In een officieel bericht heeft Lazio laten weten de acties van de hooligans resoluut te verwerpen. De club geeft aan volledige medewerking te verlenen aan de politie om de daders te pakken vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen.

Ook de burgemeester van Rome, Roberto Gualtieri, spreekt zich fel uit tegen de gebeurtenissen. “Deze scènes van krankzinnig geweld beledigen de stad, haar burgers en de geest van de sport”, zo klinkt het.