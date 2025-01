Kobbie Mainoo is nu al uit op een vertrek bij Manchester United, zo meldt Chris Wheeler, die schrijft voor Daily Mail. Het 19-jarige toptalent was met de clubleiding in gesprek over een nieuw contract, maar tot een akkoord wil het maar niet komen. Mainoo zou zich ervan bewust zijn dat andere clubs wel aan zijn eisen zouden willen voldoen en houdt daarom zijn poot stijf.

Mainoo kende vorig seizoen zijn echte doorbraak bij Manchester United onder Erik ten Hag, wat hem zelfs zijn debuut in het Engelse nationale elftal opleverde. Dit seizoen kan hij dat niveau, ook onder Rúben Amorim, echter maar zelden aantikken.

Toch wil de clubleiding Mainoo graag langer vastleggen. Zijn huidige verbintenis loopt namelijk tot medio 2027, maar United wil hem een verbeterd contract aanbieden om het vertrouwen in de groeibriljant te onderstrepen. Toch lopen de onderhandelingen stroef.

Manchester United moet namelijk ruimte maken in het salarishuis. Dat wil de club doen door grootverdieners als Casemiro, Marcus Rashford en Antony snel van de hand te doen, maar ook door het beperken van het uitdelen van dergelijke salarissen.

“Mainoo is zich er wel van bewust dat hij elders een beter contract voorgeschoteld kan krijgen”, zo schrijft Wheeler. “Ook maakt hij zich zorgen over de directie van de club en zijn kansen om Champions League-voetbal te spelen.” Manchester United staat momenteel op een uiterst teleurstellende dertiende plaats in de Premier League.

“Hoewel United hoopt dat er een compromis gesloten kan worden, liggen andere clubs al op de loer.” Chelsea wil toeslaan en zou op poleposition liggen, mocht Mainoo daadwerkelijk vertrekken bij Manchester United. Ook andere clubs uit de Premier League zouden de situatie in de gaten houden, zo klinkt het.

De financiële situatie van Manchester United is nog altijd zorgelijk en daarom zou een vertrek van Mainoo ‘steeds realistischer’ worden. De controleur is echter niet de enige die zou mogen vertrekken. Ook Rashford en Alejandro Garnacho zouden wel eens onderweg naar de uitgang kunnen zijn op Old Trafford.