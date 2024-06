‘Toptalent bereikt geen akkoord met Ajax en staat voor transfer naar PSV’

Sean Steur gaat vermoedelijk op zeer korte termijn de overstap naar PSV maken. Het toptalent van Ajax bereikte met de Amsterdammers geen akkoord over een contract en dus gaat hij Sportpark De Toekomst omruilen voor De Herdgang. Dat meldt Ajax Showtime.

PSVs interesse in de zestienjarige Steur was al bekend. Eind mei bracht Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad namelijk naar buiten dat de Eindhovenaren pogingen ondernamen om de middenvelder over te nemen. Inmiddels is een akkoord nabij.

Daarmee lijkt PSV een aanzienlijke slag te slaan. "Het talent geldt als één van de pareltjes binnen de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Ajax heeft dan ook pogingen gedaan om Steur te contracteren, maar het lijkt erop dat het gat tussen beide partijen te groot is om te overbruggen", schrijft het Amsterdamse fanmedium.

Steur maakte bij Ajax behoorlijk furore in de jeugdopleiding. Hij speelde zijn wedstrijden voornamelijk in het Onder 17-elftal van Ajax, waarmee onder meer de Future Cup werd gewonnen. In de finale van dat toernooi was Steur tevens trefzeker.

De international van Nederland Onder 16 speelde reeds vier keer mee met Ajax Onder 18 en maakte zelfs al zijn debuut in het profvoetbal. Op de laatste speeldag van het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen kwam Steur ruim twintig minuten voor tijd in het veld namens Jong Ajax, dat het in eigen huis opnam tegen Jong AZ (1-4).

Mocht de jongeling daadwerkelijk bij PSV tekenen, wordt hij in Eindhoven vergezeld door zijn broer Roy Steur. De negentienjarige doelman staat sinds januari 2023 onder contract bij PSV, dat hem overnam van Bayer Leverkusen. De keeper is, net als zijn broertje, oorspronkelijk afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax.

Feyenoord

Naast PSV kijkt ook Feyenoord rond in de jeugdafdeling van Ajax. Volgens de doorgaans goed ingevoerdeis de vijftienjarige jeugdinternational Jivayno Zinhagel in beeld bij de Rotterdammers. Zinhagel was in het afgelopen seizoen actief als buitenspeler in Ajax Onder 16. De Amsterdammers namen de jeugdinternational op hun beurt in 2018 over van Sparta Rotterdam.

