Toni Kroos over media-aandacht: ‘Over het algemeen is dat een goed teken, maar…’

Toni Kroos heeft voorlopig even genoeg van de schijnwerpers. Dat laat de Duitse ex-voetballer weten in zijn podcast Einfach mal Luppen. De Duitser staat sinds hij aankondigde te gaan stoppen als profvoetballer volop in de belangstelling. Kroos laat weten dat hij het de eerste maanden van 2025 wat rustiger aan gaat doen.

“Ik wil mezelf de komende maanden niet in kranten zien staan of geciteerd worden. Daarom heb ik uitnodigingen en verzoeken voor de komende maanden afgezegd. De eerste drie maanden van volgend jaar ga ik gewoon niks doen”, laat de voormalig Real Madrid-speler weten.

Kroos blikt vervolgens terug op het afgelopen jaar. “Het was een heel bijzonder jaar. Maar het was natuurlijk ook zo dat ik gedurende een zeer lange periode veel aanwezig was in de openbaarheid.”

“Iedereen die mij kent weet dat dit eigenlijk nooit is wat ik opzocht”, vervolgt hij. “Sinds februari heb ik het gevoel dat ik voortdurend aanwezig ben in de openbaarheid. Over het algemeen is dat een goed teken, maar ik wil er even tussenuit.”

Toni Kroos is niet van plan om zijn trainersdiploma te gaan halen, zo liet de kersvers voetbalpensionado in gesprek met The Athletic eerder al weten.

“Of ik coach ga worden? Nee", antwoordt hij zonder twijfel. "Ik zou het niet eens overwegen, ook niet als Ancelotti me vraagt of ik hem zou bijstaan. Een belangrijke reden waarom ik met pensioen ging is het constante reizen en de hotels. Als het alleen de negentig minuten op het veld was, was ik veel langer doorgegaan als voetballer."

Met De Koninklijke legde de spelverdeler in 2024 beslag op nog maar eens een Champions League- en LaLiga-titel en na de EK-kwartfinale met Duitsland (2-1 verlies tegen Spanje) was het officieel: Kroos was voetballer-af.