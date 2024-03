Tom Egbers spant kort geding aan tegen NOS

Tom Egbers heeft een kort geding aangespannen tegen de NOS. Dat maakt de omroep donderdag zelf bekend in een persverklaring. De presentator, die in maart vorig jaar op non-actief gesteld werd door de NOS na een artikel in de Volkskrant, wil graag weer aan het werk.

In maart publiceerde de Volkskrant een grootschalig onderzoek naar misstanden op de redactie van NOS Sport. Daarin kwam onder meer naar voren dat Egbers zich volgens diverse redactiemedewerkers schuldig zou hebben gemaakt aan pestgedrag en intimidatie. Daarnaast had Egbers een drie jaar durende affaire met zijn veel jongere (ex-)collega, die tevens slachtoffer werd van het pestgedrag.

Als gevolg van de publicatie haalde de NOS Egbers van de buis. De omroep gaf in de persverklaring van destijds aan dat Egbers ‘rust wilde bieden aan de redactie en het programma’. Egbers zou, zo verklaarde de NOS, 'de komende maanden' niet te zien zijn op de publieke omroep.

Een jaar na dato verlangt Egbers zijn werk al dan niet deels te hervatten in aangepaste vorm. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die in handen zijn van de NOS. Tevens verlangt Egbers rehabilitatie van de omroep, en dat deze zich niet meer 'op enigerlei wijze intern en extern' negatief over hem uitlaat.

Een woordvoerder van de NOS wil verder alleen kwijt dat de omroep 'in de afgelopen maanden steeds met Tom in gesprek is gebleven over de werkzaamheden die we hem kunnen aanbieden en over de bijbehorende voorwaarden'. Het aangekondigde kort geding zou daarover gaan.

Egbers was in maart 2023 voor het laatst te zien als presentator bij de NOS. Vlak daarna liet hij zich live bij Khalid & Sophie uit over de beschuldigingen.

"Ik wil iedereen recht in de ogen kunnen kijken en ik wil met iedereen in gesprek die zich door mij onveilig heeft gevoeld", zei Egbers. "Maar ik laat mij niet na vier decennia bij het grofvuil zetten. Dat laat ik niet zomaar gebeuren." Egbers liet in de Volkskrant-publicatie zelf nog weten terug te kijken op een 'uitzonderlijk verdrietige periode, waarin hij fouten heeft gemaakt'.

