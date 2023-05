Toby Alderweireld doet aangifte na walgelijke haatberichten op Instagram

Maandag, 8 mei 2023 om 14:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:46

Toby Alderweireld gaat aangifte doen bij de politie nadat hij zondagavond walgelijke haatberichten in zijn Instagram-DM kreeg. De verdediger van Royal Antwerp deelde op Instagram hoe een anonieme gebruiker van het platform onder meer zijn dochter bedreigt en hem de schuld geeft van het desastreus verlopen WK in Qatar. "Ik kan best wel wat verdragen, maar mijn familie bedreigen gaat ver over grenzen heen", schreef Alderweireld bij het bericht.

Alderweireld had zondag een groot aandeel in de 2-1 overwinning op KRC Genk, die Antwerp de koppositie in de Belgische titelrace bezorgde. Met een rake strafschop tekende de ex-Ajacied voor de 1-1 op De Bosuil. Een Instagram-gebruiker, vermoedelijk fan van Genk, meldde zich vervolgens in de inbox van Alderweireld om hem van hatelijke berichten te voorzien. Daarbij muntte de gebruiker het onder meer op Alderweirelds dochter.

"Deze week is uw dochter vermist", schreef de gebruiker onder meer. Ook noemde hij Alderweireld een 'kankerdikzak', gaf hij hem de schuld van de vroege Belgische eliminatie op het WK in Qatar en bedreigde hij zijn familie met de dood. "Aan alles zijn grenzen", reageerde Alderweireld. "Ik kan best wel wat verdragen, maar mijn familie bedreigen gaat er ver over. Ik begrijp niet waarom je dit schrijft en wat je hiermee wilt bereiken."

De berichten waren een smet op een anders zo mooie avond voor Alderweireld. Met zijn rake strafschop bracht de aanvoerder Antwerp op koers voor de eerste landstitel sinds 1957. Vincent Janssen miste vroeg in het duel juist vanaf elf meter. Antwerp en trainer Mark van Bommel hebben nog vier duels te spelen in de Belgische kampioenspoule. Komende zondag wacht een uitwedstrijd bij Club Brugge.

