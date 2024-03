Timo Werner maakt eerste voor Tottenham, dat in 3 minuten achterstand omkeert

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag de vijfde plaats in de Premier League verstevigd. In eigen huis kwam de ploeg van manager Ange Postecoglou nog op achterstand, maar door treffers van Timo Werner, Cristian Romero en Heung-min Son werd er alsnog gewonnen: 3-1. Nummer vijf Tottenham heeft nu zes punten meer dan nummer zes Manchester United, en twee minder dan nummer vier Aston Villa. Crystal Palace staat veertiende.

Aan de kant van Tottenham stond Micky van de Ven, vrijdag nog opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal, eens te meer in de basis. Hij vormde het hart van de verdediging met Romero. Bij Crystal Palace ontbrak Jaïro Riedewald in de wedstrijdselectie.

De thuisploeg domineerde de wedstrijd in de eerste helft, en had veruit het meeste balbezit. Toch leidde dat niet tot doelpunten voor de rust.

Wel kreeg Tottenham één grote mogelijkheid, halverwege het eerste bedrijf. Werner kon alleen op doelman Sam Johnstone af na een pass van Rodrigo Bentancur, maar wist de keeper niet te passeren.

In de tweede helft, enkele minuten nadat Son de paal had geraakt, kwam Crystal Palace plots op een 0-1 voorsprong. Eberechi Eze knalde een vrije trap van net buiten het strafschopgebied prachtig in de bovenhoek.

Tottenham moest aan de bak en kreeg kansen via Werner en Son. Eerstgenoemde zorgde uiteindelijk in de 78ste minuut voor de gelijkmaker. Voormalig FC Twente-verdediger Joachim Andersen gleed onderuit, Brennan Johnson ging er met de bal vandoor en vond Werner, die bij de tweede paal binnen kon schieten: 1-1. Het was de eerste goal voor de Duitse spits in dienst van Tottenham.

Die treffer werkte bevrijdend voor the Spurs, want met een rake kopbal maakte Romero er enkele minuten later 2-1 van. Son besliste het duel vervolgens, nadat hij de bal met wat geluk meekreeg in de diepte: 3-1.

