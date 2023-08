Tim de Cler benoemt nog grotere deceptie dan halve finale tegen Sporting

Woensdag, 23 augustus 2023 om 09:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:43

Tim de Cler heeft zijn voetbalschoenen ingeruild voor het dienblad. De voormalig verdediger van Ajax, AZ en Feyenoord is tegenwoordig horecaondernemer in het historische hart van Leiden, waar hij twee ondernemingen runt. Dat doet hij samen met voetbalvrienden Barry van Eijk en Houssin Bezzai. "Het hoofdstuk in het profvoetbal heb ik helemaal afgesloten", vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

In een korte terugblik op zijn carrière springt één wedstrijd er meteen uit voor De Cler. "Dan kies ik voor de wedstrijd met Oranje tegen Argentinië op het WK van 2006 in Duitsland. We speelden 0-0. Ik had Maxi Rodríguez als directe tegenstander, maar kwam ook Lionel Messi geregeld tegen. Ik speelde goed. Er zaten veel Argentijnen op de tribune in Frankfurt. Die maakten er een geweldig feest van. Je beleefde echt kippenvelmomenten."

Bij AZ maakte hij echter ook de mindere kant van de voetballerij mee. In Alkmaarse dienst werd hij twee decepties rijker. "De eerste is AZ tegen Sporting Lissabon in de halve finale van de UEFA Cup", gaat De Cler verder. "In de laatste seconden ging een historische finaleplaats aan ons voorbij door een goal uit een corner. Een nog grotere deceptie was dat we met AZ in de laatste speelronde bij Excelsior het kampioenschap verspeelden."

Het had niet veel gescheeld of De Cler had naast Feyenoord en Ajax ook voor PSV gespeeld. Die deal ketste, onlangs een persoonlijk akkoord, op het laatste moment af. "Mede door de gesprekken met Bert van Marwijk en Giovanni van Bronckhorst besloot ik op de valreep om voor Feyenoord te kiezen. Dat was ook altijd mijn club. Op mijn achtste kreeg ik een uitnodiging voor de jeugdopleiding, maar mijn moeder vond me te jong."

De Cler heeft het profvoetbal voorgoed vaarwel gezegd. Enkele jaren geleden werkte hij nog als jeugdscout bij Feyenoord, maar een terugkeer in het wereldje waar hij jarenlang werkzaam was ziet hij niet voor zich. "Ik was bij Feyenoord in de jeugd ook twee jaar assistent-trainer. Dat vond ik heel leuk. Maar als je ziet wat je er allemaal voor moet doen. Daar ga ik niet aan beginnen. Het hoofdstuk in het profvoetbal heb ik helemaal afgesloten."