Til schiet in de lach na akkefietje met Nijhuis: ‘Bas is Oost-Indisch doof!'

Guus Til is na afloop van het duel met sc Heerenveen (2-0) ingegaan op het akkefietje dat hij tijdens de wedstrijd had met Bas Nijhuis. Een woedende Til belaagde Nijhuis nadat hij vond dat er een overtreding op hem werd gemaakt. Voor de camera's van ESPN kan Til alleen maar lachen om het moment.

“Waar ging dat over?!”, herhaalt een lachende Til de vraag van de interviewer. “Ik denk dat het wel duidelijk was waar het over ging! Bas was een beetje Oost-Indisch doof dus ik bleef maar achter hem aanrennen. Dat zag er een beetje raar uit”, geeft de PSV'er toe.

De woede van Til ontstond na een situatie waarbij hij een sprintduel met Heerenveen-speler Olsson aanging. Nijhuis oordeelde dat er van beide kanten werd getrokken. Til deelde die lezing niet bepaald.

“Ik denk dat ik sneller ben dan Olsson, dus waarom zou ik dan gaan trekken?”, vraagt de middenvelder zich na afloop af. Met gefronste wenkbrauwen en een glimlach kijkt de middenvelder de beelden verder terug.

“Ja, hier was hij aanspreekbaar maar ik heb eerst nog twintig minuten achter hem aan moeten rennen. Op het einde zei hij: ik hoorde je wel, maar ik rende eerst nog maar even voor je weg, want je zat te hoog in je emotie.”

"Toen dacht ik eerst nog dat hij me een gele kaart zou geven! Ik dacht: het zal toch niet. Uiteindelijk zijn we gewoon goed met elkaar, maar in the heat of the moment mag ik toch best wat emotie tonen?", besluit de maker van de 1-0.

Kenneth Perez

Kenneth Perez was na het bekijken van het interview lovend over Nijhuis. "Ik vond dat Nijhuis dat heel goed deed, Til eerst even uit laten razen", betoogt de analyticus. "Hij behandelt voetballers zoals je voetballers hoort te behandelen."

