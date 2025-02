Stefan de Vrij heeft Inter in blessuretijd een punt tegen AC Milan bezorgd. Tijjani Reijnders zette i Rossoneri op slag van rust op voorsprong en Milan kwam na rust meermaals bijzonder goed weg. Het leek stand te houden, maar De Vrij tikte in blessuretijd alsnog de 1-1 binnen. Inter staat nu twee punten achter koploper Napoli, terwijl het als achtste geplaatste Milan een tik oploopt in de jacht op Champions League-voetbal.

Reijnders begon op het middenveld met Ismael Bennacer en Yunus Musah. In de spits stond Tammy Abraham, de vervanger van de naar Galatasaray vertrokken Álvaro Morata. Santiago Gimenez bekeek het duel vanuit de VIP-box in San Siro. Christian Pulisic en Rafael Leão waren de vleugelspelers van dienst. Bij Inter verscheen zowel Denzel Dumfries als De Vrij aan de aftrap. Het spitsenkoppel Lautaro Martínez - Marcus Thuram werd ondersteund door een vijfmansmiddenveld.

De eerste helft was zonder twijfel voor Inter, dat het meeste balbezit genoot en aanvallende drang toonde. Milan zakte ver terug, en kwam er aanvallend amper aan te pas. Milan stond defensief wel sterk en vocht voor ieder duel, waardoor ook Inter aanvallend weinig voor elkaar kreeg.

Lautaro dacht na een half uur de score te openen, ware het niet dat zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Reijnders zorgde vervolgens, een kleine tien minuten voor rust, voor het eerste grote gevaar van de gastheren. Zijn kiezelharde schot werd knap uit de kruising getikt door Yann Sommer.

Op slag van rust wist Milan alsnog de ban te breken. Leão zat op de brommer en kreeg op precies het juiste moment de bal in zijn loop mee. Leão produceerde iets wat tussen een voorzet en een schot in zat en dwong Sommer tot een redding. Dat deed de Zwitser niet overtuigend genoeg, waarop Reijnders de afvallende bal in het doel joeg: 1-0.

Inter leek op gelijke hoogte te komen tonen Dumfries een duel met eeuwige rivaal Hernández won, voorgaf en Lautaro zag afronden. De arbiter was echter van mening dat Dumfries een overtreding had begaan. Enkele minuten later leek de 1-1 alsnog aanstaande. Yann Bisseck zag zijn kopbal via de grond tegen de paal belanden.

Het was vooral tegenhouden voor Milan, dat steeds verder onder druk kwam te staan en zelf loerde op een kansje. Die kwam er ook via andermaal Reijnders, wiens inzet in de handen van Sommer belandde.

Inter bleef echter de gevaarlijkere ploeg en kwam op een haar na op 1-1, toen Thurams schot met de knie niet verder kwam dan de binnenkant van de paal. Bij het ingaan van de blessuretijd raakte ook Dumfries de paal. De Oranje-international kwam opnieuw in scoringspositie, maar opnieuw was het niet raak. Ditmaal kwam Maignan goed zijn doel uit.

Milan leek op de één of andere manier stand te houden, maar niets bleek minder waar. Alex Jimenez werkte bijzonder slecht weg, waardoor Roma-huurling Nicola Zalewski met zijn borst terug kon leggen. De Vrij dook op en liet Maignan kansloos: 1-1.