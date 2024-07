Tierney en Robertson zorgen voor ongeloof met actie in minuut 4 tijdens openingsduel EK

Schotland-spelers Andy Robertson en Kieran Tierney hebben voor gefronste wenkbrauwen gezorgd bij voetbalfans die vrijdagavond het openingsduel van het EK keken. Schotland opende het eindtoernooi tegen gastland Duitsland en kijkt bij rust tegen een 3-0 achterstand aan.

De ploeg van bondscoach Steve Clarke trad vol goede moed aan tegen die Mannschaft. Tierney en Robertson baarden echter al snel opzien nadat ze in de vierde minuut begonnen te juichen, al was dat niet voor een doelpunt. Tierney juichte na het winnen van een doeltrap, waarna Robertson hem vergezelde.

Enkele minuten later kwam Schotland echter op achterstand toen Florian Wirtz de score opende, waarna Jamal Musiala de voorsprong van Duitsland verdubbelde. De ruststand werd op 3-0 bepaald dankzij Kai Havertz, die vanaf de penaltystip feilloos raak schoot.

Dat Tierney het winnen van een doeltrap vierde, werd niet goed ontvangen door supporters op sociale media. Het leverde hem meedogenloze reacties op.

“Tierney vierde het winnen van een doeltrap, 4 minuten in de eerste wedstrijd van het EK. 15 minuten later wordt zijn ploeg weggeblazen door Duitsland”, schrijft een gebruiker op X.

Een tweede gebruiker reageerde: “Ik dacht al dat Schotland in de problemen zat toen Kieran Tierney vierde dat hij in de vierde minuut een doeltrap had gewonnen.”

Een ander voegde eraan toe: "Tierney die het winnen van een doeltrap viert alsof hij de winnende treffer maakt, dat is krankzinnig.”

Schotland ving de tweede helft overigens aan met tien man. Verdediger Ryan Porteous kreeg kort voor rust een directe rode kaart na een overtreding op Ilkay Gündogan, wat resulteerde in een strafschop voor de Duitsers.

