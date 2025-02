Tiental Ajax knokt zich in verlenging dankzij penalty Kenneth Taylor voorbij Union Sint-Gillis

Ajax heeft zich donderdagavond met kunst en vliegwerk gekwalificeerd voor de achtste finale van de Europa League. De Amsterdammers werden in de openingsfase onder de voet gelopen door Union Sint-Gillis, dat al snel een 0-2 voorsprong nam. Bovendien werd Davy Klaassen met rood van het veld gestuurd. Ajax sleepte zich in ondertal naar een verlenging en maakte daarin via een strafschop van Kenneth Taylor het doorslaggevende doelpunt: 1-2.

Net als een week geleden in Brussel, toen Ajax met 0-2 won, koos Francesco Farioli voor een B-team. Zo waren kansen in de basis voor onder anderen Daniele Rugani, Lucas Rosa, Jorthy Mokio, Oliver Edvardsen en Christian Rasmussen. Ervaren krachten als Kenneth Taylor, Jordan Henderson en Bertrand Traoré begonnen op de bank.

De eerste enorme mogelijkheid van de wedstrijd was voor Ajax. Steven Berghuis kwam in de vijfde minuut met een vrije trap die precies op het hoofd van Jorrel Hato viel, maar de verdediger van Ajax kopte in alle vrijheid naast.

Daarna nam Union het initiatief en ging het snel mis voor Ajax. Het openingsdoelpunt viel in de zestiende minuut uit een vrije trap. Kevin Mac Allister werd volledig gemist door de Ajax-defensie en kon ongestoord binnenkoppen: 0-1. Drie minuten later schoot Soufiane Boufal de bal van dichtbij in het doel voor Union, maar het doelpunt van de aanvallende middenvelder werd afgekeurd wegens buitenspel in de aanloop.

Het bleef een storm voor het doel van Ajax. Doelman Remko Pasveer moest in de 25ste minuut een rebound toestaan aan Ousseynou Niang, die zijn schot op de doellijn door Davy Klaassen gekeerd zag worden. De middenvelder blokkeerde de bal met zijn arm en kreeg rood. De daaropvolgende penalty werd benut door Promise David: 0-2.

Ook in het restant van de eerste helft moest Ajax zich beperken tot verdedigen. Franjo Ivanovic kwam in de 37ste minuut vrij in het strafschopgebied, maar de spits van Union leek zich niet te realiseren hoeveel tijd hij had en schoot over.

Ajax raakte Christian Rasmussen vlak voor rust kwijt met een hamstringblessure. Farioli besloot om met Kenneth Taylor een extra middenvelder in te brengen en voerde in de rust vervolgens nog eens een drievoudige wissel door. De Amsterdammers gaven minder kansen weg dan in de eerste helft. Toch was er na een uur spelen gevaar bij een hoekschop van Union. Pasveer kon de bal nog net wegtikken voordat David hem binnen zou koppen.

Ajax bleef lang in de wedstrijd en werd in de 82ste minuut voor het eerst gevaarlijk. Traoré probeerde het na een uitstekende dribbel uit een lastige hoek en zag doelman Anthony Moris zijn eerste redding van de wedstrijd verrichten. De Amsterdammers kwamen in de slotminuten gigantisch onder druk te staan, maar sleepten zich naar een verlenging. Daarin kreeg Ajax al snel een penalty, toen een voorzet van Traoré op de hand kwam bij Christian Burgess. Taylor nam de verantwoordelijkheid en schoot van elf meter onberispelijk raak: 1-2.

De druk op het doel van Ajax nam daarna steeds verder toe. De bal viel in de 112de minuut goed voor Kevin Rodríguez, die recht op Pasveer schoot. Vier minuten later kopten Ahmetcan Kaplan en Taylor de bal in een scrimmage achter elkaar van de doellijn weg bij Ajax. In blessuretijd was er opnieuw een redding op de doellijn nodig bij Ajax. Taylor was net op tijd om de bal weg te koppen. Zo sleepte Ajax zich succesvol naar het eindsignaal dat pas vlak voor middernacht klonk in de Johan Cruijff ArenA.