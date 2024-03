Tienkoppig Dortmund dankt Malen voor halve omhaal en is klaar voor PSV

Borussia Dortmund heeft met bloed, zweet en tranen een overwinning geboekt in de Bundesliga. Er leek tegen Werder Bremen in eerste instantie niets aan de hand voor de ploeg van Edin Terzic, die Donyell Malen, via een halve omhaal, en Jadon Sancho voor rust zag scoren. Een directe rode kaart voor Marcel Sabitzer op slag van rust betekende echter dat Werder na rust ging stormen. Verder dan de aansluitingstreffer kwam het echter niet: 1-2. Dortmund klimt naar plek vier en is klaar voor PSV-thuis in de Champions League op woensdag.

Dortmund kende de nodige opstartproblemen in Bremen, waar de thuisploeg na slordig balverlies van Dortmund op weg naar de 1-0 leek te gaan via Mitchell Weiser. Niklas Süle greep echter net op tijd in. Dortmund beperkte zich in de openingsfase met name tot diepe ballen. Eén van die diepe ballen viel goed voor Malen, die na een knappe aanname richting doel sprintte. De ex-PSV'er kwam echter net niet helemaal lekker uit met zijn passen en schoot uit een moeilijke hoek tegen Michael Zetterer, ex-goalie van PEC Zwolle.

Bij het eerste écht gevaarlijke moment van Dortmund was het direct raak. Een fraaie dieptepass van Süle belandde bij Julian Brandt, wiens inzet nog maar net gekeerd kon worden door Zetterer. De doelman kon niet voorkomen dat de rebound voor de voeten van Malen belandde. De Oranje-international nam de bal fraai aan en middels een halve omhaal schoot hij, door de benen van Zetterer, raak: 0-1.

Werder Bremen liet zich niet uit het veld slaan en kreeg via Justin Njinmah de kans om op gelijke hoogte te komen. De aanvaller kapte goed en schoot vervolgens in het zijnet, waardoor Gregor Kobel uiteindelijk niet in actie hoefde te komen. Aan de andere kant was het raak voor Dortmund. Sancho kreeg wat ruimte aan de linkerkant, haalde de bal onder zijn voet door en liet Julián Malatini zijn hielen zien. De Engelsman verraste Zetterer daarna in de korte hoek: 0-2.

Daarmee was het nog niet gedaan in de eerste helft. Kobel, die de afgelopen drie wedstrijden moest missen wegens een blessure, plukte een vrije trap van Marvin Ducksch schitterend uit de kruising. Toch zou Dortmund de eerste helft niet schadevrij doorkomen. Sabitzer plantte zijn noppen op de achillespees van Weiser, wist dat hij fout zat en accepteerde de directe rode kaart zonder protest.

Terzic besloot logischerwijs een verdediger te brengen, wat ten koste ging van Malen. Ducksch leek even voor de aansluitingstreffer te zorgen, ware het niet dat zijn schot in het zijnet belandde. Een deel van het stadion juichte al, maar dat bleek dus voorbarig. Dortmund beperkte zich (noodgedwongen) tot verdedigen en dankte Kobel andermaal, dit keer voor een fraaie redding op een schot van Weiser.

Werder gaf niet op, bleef Dortmund naar achteren drukken en kreeg twintig minuten voor tijd waar het zo op hoopte. Romano Schmid trok terug op Njinmah, die in alle vrijheid de verre hoek vond: 1-2. Een flinke boost voor de thuisploeg, die bleef drukken richting de zestien van Dortmund. De grootste kans op de gelijkmaker kwam op naam van Weiser, die vanaf randje zestien over schoot en flink baalde.

Een van de weinige mogelijkheden van Dortmund kwam op naam van Mats Hummels, die zijn kopbal overgetikt zag worden door Zetterer. In blessuretijd kreeg Ducksch de laatste mogelijkheid namens Werder. Zijn vrije trap vanaf een meter of achttien belandde echter in de muur en dus hield Dortmund stand.

