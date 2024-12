Thuisgelaten Marcus Rashford meldt zich op Instagram na bizarre comeback Manchester United

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Marcus Rashford, die voor de stadsderby tegen Manchester City buiten de selectie gelaten werd.

Rashford werd, net als Alejandro Garnacho buiten de wedstrijdselectie gelaten door trainer Rúben Amorim. “We proberen alles te evalueren: de training, de prestaties, het wedstrijdniveau, het omgaan met teamgenoten, ploeggenoten verder helpen. Alles telt mee als we de spelers analyseren en het elftal kiezen, dus dat zijn mijn overwegingen. Simpel”, verklaarde de Portugees.

“Ik wil geen boodschap sturen. Het is gewoon een evaluatie en dat weten ze”, gaf Amorim aan de beslissing te hebben besproken met het betreffende tweetal. “De spelers zijn echt heel slim. Iedereen begrijpt mijn beslissing. Ik moet kiezen. Het is gewoon simpel selectiebeleid.”

Zonder Rashford en Garnacho wist Manchester United de derby op knotsgekke wijze winnend af te sluiten. Na de openingstreffer van Josko Gvardiol draaide de ploeg het aan de hand van Amad Diallo in de slotfase helemaal om: 1-2.

Rashford deelde na afloop van de wedstrijd in de feestvreugde en meldde zich op Instagram. De aanvaller deelt een foto van zijn televisie. “Yesssssssss! Love it lads”, plaatst de Engelsman onder de foto, waarbij hij er dus totaal geen probleem van lijkt te maken buiten de selectie gelaten te zijn.