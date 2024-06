Thomas Tuchel wordt niet Erik ten Hags opvolger bij Manchester United af en volgt voorbeeld van Jürgen Klopp

Thomas Tuchel staat volgend seizoen niet aan het roer bij Manchester United. Sterker nog, de Duitser coacht de komende periode helemaal geen team. Tuchel, die onlangs gesprekken voerde met Manchester Uniteds mede-eigenaar Jim Ratcliffe, is van plan een break van het trainerschap te nemen, zo meldt Fabrizio Romano zondagmiddag.

Eerder op de zondag trad journalist Christian Falk van BILD naar buiten met het nieuws dat the Red Devils afgelopen dinsdag met Tuchel hadden gesproken. Ratcliffe en de oefenmeester zouden elkaar in Monaco hebben gezien.

Over de inhoud van dat gesprek is weinig bekend, maar inmiddels is duidelijk dat beide partijen niet met elkaar in zee gaan deze zomer. Tuchel volgt het voorbeeld van voormalig Liverpool-hoofdcoach Jürgen Klopp en neemt tijdelijk afscheid van het voetbal, waardoor Manchester United verder moet zoeken.

Op Old Trafford is er ondertussen nog altijd geen duidelijkheid over Erik ten Hag, de man wiens positie Tuchel mogelijk zou overnemen. Volgens Romano maakt Manchester United spoedig een definitieve keuze over het wel of niet aanblijven van de voormalig Ajacied.

Indien er wordt gekozen om afscheid te nemen van Ten Hag, zal de lijst met mogelijke vervangers bijgewerkt moeten worden. Naast Tuchel is namelijk ook Kieran McKenna afgevallen als optie.

De Noord-Ier, die afgelopen twee seizoenen van de League One naar de Premier League promoveerde met Ipswich Town, besloot zijn contract te verlengen bij the Tractor Boys en zal dus niet vertrekken bij zijn huidige werkgever.

Twee van de voornaamste andere opties voor Manchester United zijn Roberto De Zerbi en Mauricio Pochettino. Beide keuzeheren zijn transfervrij sinds hun vertrek bij Brigthon & Hove Albion en Chelsea respectievelijk. Een langer verblijf van Ten Hag is ook nog altijd een optie.

