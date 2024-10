Thom Haye blinkt uit en scoort voor Nederlands getint Indonesië, maar de winst is voor China

Indonesië heeft dinsdagmiddag verloren van China (2-1) in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. In het Qingdao Youth Football Stadium vielen beide Chinese doelpunten voor het rustsignaal, terwijl Thom Haye kort voor tijd iets terugdeed. De Indonesische ploeg heeft nu drie keer gelijkgespeeld en eenmaal verloren in groep C van de derde kwalificatieronde voor het WK en staat daarmee op plaats vijf. China komt door de eerste zege in punten gelijk met Indonesië.

Bij Indonesië waren er basisplaatsen voor Maarten Paes (FC Dallas), Mees Hilgers (FC Twente), Jay Idzes (Venezia), Calvin Verdonk (NEC), de in Lelystad geboren Shayne Pattynama (Eupen), Ivar Jenner (Jong FC Utrecht), de in Rotterdam geboren Nathan Tjoe-A-On (Swansea City), de in Oss geboren Ragnar Oratmangoen (FCV Dender) en de in Leidschendam geboren Rafael Struick (Brisbane Roar). Haye (Almere City FC) begon op de bank.

Indonesië had redelijk veel balbezit in de beginfase. Er volgde al snel een grote kans voor Witan Sulaeman, die faalde in kansrijke positie. Kort daarna schoot Oratmangoen over. De openingstreffer viel aan de andere kant: Behram Abduweli zag een volley in het Indonesische doel verdwijnen: 1-0.

Verdonk was tien minuten voor rust dicht bij de gelijkmaker, ware het niet dat de Chinese doelman Wang Dalei een fraaie redding in huis had. Waar de bezoekers niet scoorden, deed China dat wél. Zhang Yuning stormde de zestien binnen en knalde raak in de benedenhoek: 2-0. Er waren tranen bij de doelpuntenmaker, die zijn goal uitbundig vierde.

Aan de kant van Indonesië waren er drie wissels halverwege. Onder meer Haye betrad het veld, terwijl Hilgers achterbleef in de kleedkamer. Haye bemoeide zich direct met het aanvalsspel van Indonesië, dat zich nog niet gewonnen gaf ondanks de achterstand.

China was tevreden met de 2-0 voorsprong en verdedigde na rust gegroepeerd en geconcentreerd. Haye gaf nog een keer voor op Tjoe-A-On, maar laatstgenoemde kwam niet verder dan het zijnet. Ondertussen tikte de tijd weg in het nadeel van Indonesië.

Met de inbreng van Haye had Indonesië meer body in aanvallend opzicht en het werd nog spannend toen de invaller de 2-1 tegen de touwen schoot. Het was echter te laat voor Indonesië om de nederlaag te voorkomen. De kwalificatiereeks voor het WK krijgt op 15 november een vervolg tegen koploper Japan, dat dinsdag met 1-1 gelijkspeelde tegen nummer twee Australië.

De eerste twee plaatsen in de poule zijn goed voor rechtstreekse kwalificatie voor het WK. Op dit moment zijn dat dus Japan en Australië. De nummer drie en vier krijgen een tweede kans via de play-offs. Indonesië staat daar nu een punt achter.