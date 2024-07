Thijs Dallinga maakt na nog geen zeven minuten eerste treffer voor Bologna

Thijs Dallinga heeft zaterdag direct zijn visitekaartje afgegeven bij Bologna. De spits viel in en maakte vlak na rust zijn eerste (officieuze) treffer voor i Rossoblù. Bologna won het oefenduel met Caldiero Terme uit de Serie C met 5-0.

Voor rust was het Santiago Castro die een hoofdrol opeiste. De negentienjarige Argentijn nam twee van de drie treffers voor zijn rekening. Tussendoor maakte Riccardo Orsolini de 2-0.

In de rust besloot trainer Vincenzo Italiano Dallinga in te brengen voor Castro. In de 52ste minuut opende de van Toulouse overgekomen spits zijn doelpuntenrekening, door optimaal te profiteren van een rebound en raak te koppen. Nog voor het uur speelde de Oostenrijks international Stefan Posch het slotakkoord: 5-0.

Dallinga werd vrijdag als vervanger van de naar Manchester United vertrokken Joshua Zirkzee gepresenteerd in Stadio Renato Dall'Ara. De 23-jarige Groninger tekende voor vier jaar en oefent met Bologna nog tegen Asteras Tripolis en Real Mallorca, voordat de club zijn Serie A-campagne op 18 augustus start met een thuiswedstrijd tegen Udinese.

