Thiago Motta start bij Juventus met simpele overwinning op promovendus Como

Juventus is sterk begonnen aan het tijdperk-Thiago Motta. De Italiaanse grootmacht opende het seizoen met een thuiswedstrijd tegen promovendus Como en deed dat met verve: 3-0.

In zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Juventus had Thiago Motta meteen een verrassing in petto. Op de linkervleugel was een basisplek ingeruimd voor Samuel Mbangula. Voor de twintigjarige Belg was het zijn debuut namens de hoofdmacht van Juventus. Verder maakten ook doelman Michele Di Gregorio, linksback Juan Cabal en middenvelder Khéphren Thuram voor het eerst hun optreden in het zwart-witte tricot van la Vecchia Signora.

Voor het Como van trainer Cesc Fàbregas betekende het duel met Juventus de eerste Serie A-wedstrijd in 21 jaar tijd. Aan die rentree werd begonnen met onder meer Pepe Reina, Alberto Moreno, Andrea Belotti en Patrick Cutrone in de basis. Raphaël Varane moest wegens een blessure nog toekijken vanaf de zijlijn.

Serie A Cagliari CGL 2024-08-26T16:30:00.000Z 18:30 Como COM

Serie A Hellas Verona VER 2024-08-26T18:45:00.000Z 20:45 Juventus JUV

De eerste speldenprik werd uitgedeeld door Juventus. Dusan Vlahovic werd vanaf de rechterflank bediend door Andrea Cambiaso, maar de kopbal van de Serviër vloog langs het doel van Como.

Even later was het alsnog raak voor de Turijnse equipe. Mbangula ontving de bal aan de linkerzijlijn, kapte naar binnen en poogde vanaf de rand van het strafschopgebied de verre onderhoek te vinden. Reina kon de poging niet keren en dus bekroonde Mbangula zijn debuut op de mooiste manier mogelijk: 1-0.

Nog voor rust zou Juventus de voorsprong verdubbelen, maar niet voordat Vlahovic nog twee kansen om zeep hielp. Eerst vloog zijn vrije trap rakelings naast, even later vond hij de paal met een schot.

In de blessuretijd van de eerste helft viel de 2-0 alsnog. Kenan Yildiz passeerde zijn man op de linkerflank en gaf een lage voorzet de zestien in. Timothy Weah schoot vervolgens hard en via de onderkant van de lat raak.

Snel na de rust wist Juventus opnieuw het net te vinden. Op aangeven van Cabal schoot Vlahovic ditmaal wél raak, maar door deze treffer ging wegens een streep wegens buitenspel. Even later bleek andermaal dat het niet de avond van de Servische aanvaller was, toen een dubbele kans niet aan hem besteed was.

In de slotfase vond de thuisploeg dan toch de derde treffer. Vleugelverdediger Cambiaso kwam met de bal aan de voet mee op, kapte vanaf rechts naar binnen en krulde met zijn linkervoet raak in de verre hoek: 3-0.