Theo Janssen snapt beslissing van FC Twente-trainer Joseph Oosting niet: 'Hij moet altijd in het veld staan'

Theo Janssen vindt dat Sem Steijn altijd in de basis moet staan bij FC Twente. Dat vertelde de analist na afloop van de wedstrijd tussen FC Twente en Red Bull Salzburg (3-3) in de derde ronde van de Champions League. Steijn begon op de bank, viel na een uur in en maakte vlak voor tijd de 3-3.

Twente verloor het heenduel vorige week in Oostenrijk met 2-1, en moest die achterstand in eigen huis dinsdag zien goed te maken. Dat lukte niet. De Tukkers wisten zich weliswaar terug te knokken van een 1-3 achterstand, maar kwamen nét tekort: 3-3.

Na afloop van de wedstrijd baalde Michel Vlap bij Ziggo Sport van de uitschakeling van Twente. “De eerste helft was het schijtbakkenvoetbal. Daar kan ik niet tegen. Dat is enorm balen. Misschien zeg ik het een beetje hard, maar als je niemand in durft te spelen in de dekking of gelijk de bal lang te spelen, dan gaat het moeilijk.”

“We hebben het gewoon zelf gedaan. In de tweede helft ging het beter en dan zie je dat het publiek erachter komt. Ik heb ervan genoten, maar het is heel jammer.”

Trainer Joseph Oosting baalde van de uitschakeling, maar zag ook lichtpuntjes. “We stonden in geslagen positie, al redelijk snel met 0-2 achter. We maken de 1-2, dan probeer je het in de rust toch wat om te zetten op het middenveld. Als je dan meteen de 1-3 tegen krijgt, ben je verslagen, maar daarna heb ik wel veerkracht gezien. Zo zie ik het graag, met een beetje mazzel maak je nog 4-3 ook.”

Sem Steijn

Oosting koos ervoor om met Sam Lammers en Ricky van Wolfswinkel te starten, waardoor Steijn genoegen moest nemen met een plek op de bank. Theo Janssen, analist bij Ziggo Sport, snapte die keuze niet helemaal.

“Steijn is een aparte voetballer, iemand die altijd gevaarlijk is. Misschien een beetje langzaam, maar hij heeft zoveel kwaliteit, is altijd onderweg. Die jongen kan gewoon heel erg veel, ik vind dat hij altijd in het veld moet staan.”

Daarnaast was Janssen ook lovend over Vlap. “Je ziet wel echt het verschil. Toen hij terugging naar het middenveld, begon het een beetje te lopen. Hij ging af en toe tussen de centrale verdedigers, vanaf daar het spel bepalen. Hij bracht Twente aan het voetballen. Alle middenvelders en aanvallers kwamen in het spel dankzij deze jongen.”