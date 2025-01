Theo Janssen schrikt van 'héél beperkt' Ajax: 'Ik heb medelijden als ik hem zie spelen'

Theo Janssen is bepaald niet onder de indruk van Ajax. De Amsterdamse club bezet momenteel de tweede plaats in de Eredivisie, maar daar is volgens de oud-middenvelder alles wel mee gezegd. Het spel moet een stuk beter, zo luidt het oordeel.

''Het enige positieve aan Ajax is dat ze wedstrijden winnen. Daar houdt het wel een beetje op. Voetballend gezien is het héél beperkt'', verzucht de bezorgde Janssen zondag in Studio Voetbal.

''Ik heb een beetje medelijden met Brian Brobbey als ik hem zie spelen'', zoomt Janssen vervolgens in op de spits van Ajax. ''Hij doet echt zijn best, werkt hard en is belangrijk met het meevoetballen. Maar hij heeft gewoon heel veel moeite. Hij miste ook een grote kopkans (tegen RKC Waalwijk, red.).''

Brobbey werd zaterdag tegen RKC na een klein uur spelen afgelost door Wout Weghorst, die vóór de winterstop nog een basisplaats had op bezoek bij Sparta Rotterdam (0-2 winst). Janssen verwacht in dat kader niet dat Francesco Farioli op korte termijn een vaste spits aanwijst bij Ajax.

''Farioli blijft gewoon wisselen. Dat doet hij met iedereen'', voorspelt Janssen. ''Het is afwachten hoe Ajax volgende week speelt. Maar ik vind het knap dat Ajax zoveel punten pakt. Voor het Nederlandse voetbal is het goed als Ajax bovenin meedraait, ook naar het buitenland toe.''

Janssen kijkt echter niet alleen naar de ranglijst. ''De manier van spelen die je graag ziet bij Ajax, met durf en flair, die zie je niet terug. Ze missen nog steeds kwaliteit.''

Pierre van Hooijdonk ziet graag dat Farioli kiest tussen Brobbey en Weghorst. ''Je brengt onrust. Als spits wil je elke wedstrijd spelen en doelpunten maken. Je wil eigenlijk niet eens gewisseld worden, je wil gewoon negentig minuten spelen.''