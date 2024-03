Theo Janssen is totaal verrast: Xavi Simons weigert interview

Xavi Simons heeft woensdagavond voor verbazing in de studio van RTL7 gezorgd door een interview met de zender te weigeren, na afloop van Real Madrid – RB Leipzig. Volgens presentator Marcel Maijer wil de twintigjarige middenvelder überhaupt niet met de Nederlandse pers praten, iets wat analisten Theo Janssen en Jan Boskamp niet snappen.

Leipzig werd woensdag uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. De Duitse club speelde knap met 1-1 gelijk op bezoek bij Real Madrid, maar dat was niet genoeg na de 0-1 nederlaag van vorige week.

"We hebben ook uiteraard gevraagd of we Xavi Simons mochten interviewen. Die heeft dat geweigerd, want hij wil niet met Nederlandse pers praten", vertelt Maijer na de wedstrijd op RTL7. Waarom Simons weigerde, vertelt de presentator niet.

Janssen en Boskamp begrijpen de keuze van Simons niet. "Slecht, zwak", vindt eerstgenoemde. "Als Nederlandse speler die ook bij het Nederlands elftal speelt, die in aanmerking komt voor het Nederlands elftal, moet je altijd de Nederlandse pers te woord staan. Altijd. Er is geen excuus om het niet te doen."

"Dus ik vind dit heel zwak, en ik vind ook dat de persvoorlichter bij Leipzig en de club moeten ingrijpen", gaat Janssen verder. "Die moeten zeggen dat hij daarnaartoe moet, al is het maar twee minuten."

Boskamp sluit zich aan bij zijn collega. "Het Nederlandse publiek, de voetballiefhebbers, hebben recht op zijn mening. En die moet hij gewoon geven. Hij moet boven mafkezen staan die zeggen: die is niet goed. Hij moet zeggen dat hij Xavi Simons is, Champions League speelt, en in de nationale ploeg speelt."

"Dit is niet slim, ook niet van zijn club", besluit Janssen. "Als Nederlandse speler moet je gewoon altijd de Nederlandse pers te woord staan. Altijd. En er is geen excuus om het niet te doen."

