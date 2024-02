Theo Janssen is lyrisch: ‘Echt een geweldige speler, cruciaal voor PSV’

Theo Janssen is groot fan van Joey Veerman, zo laat de oud-prof bij RTL weten voorafgaand aan het duel tussen PSV en Borussia Dortmund. Janssen ziet in de Volendamse middenvelder een cruciale schakel in het Eindhovense spel.

"Ik ben heel groot fan van Veerman", steekt de analist de loftrompet. "Ik vind hem echt een geweldige speler, zeker aan de bal."

"Hij heeft heel veel rust in zijn spel", vervolgt Janssen, "en ziet de oplossingen. Heel veel mensen hebben altijd kritiek op dat hij niet meebeweegt of niet meeloopt, maar zijn kwaliteiten zijn vooral aan de bal."

"Als Veerman onder druk wordt gezet, ziet hij altijd vrije mensen op het middenveld. Hij heeft de neiging om iedere bal naar voren te spelen en zal dus ook altijd kijken naar de oplossing naar voren en niet terug naar de keeper."

"En wat ook een van zijn kwaliteiten is, is dat hij aanvallers kan wegzetten doormiddel van een steekpass", benoemt Janssen misschien het grootste wapen van Veerman. "Dat is de kwaliteit van Veerman."

"Naar voren kijken, de bal geven op de juiste snelheid", gaat de voormalig speler van onder meer Ajax en Vitesse verder. "Dat heeft hij van nature en daarom ben ik fan van hem."

"Voor PSV is hij in het voetballen cruciaal", besluit Janssen. Veerman start dinsdagavond in de basis als PSV het opneemt tegen Dortmund. Op het middenveld wordt hij vergezeld door Malik Tillman en Ismael Saibari.

