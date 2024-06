Theo Hernández vertelt wat hij doet als hij Denzel Dumfries weer tegenkomt

Theo Hernández heeft op een persmoment van Frankrijk vooruitgeblikt op het aanstaande weerzien met Denzel Dumfries. Beide spelers kregen het in het verleden meermaals met elkaar aan de stok, en volgende week vrijdag staan ze mogelijk opnieuw tegenover elkaar. Die dag treffen Nederland en Frankrijk elkaar op het EK.

Beide spelers lieten de afgelopen jaren zien op het veld niet elkaars beste vriend te zijn. Bijvoorbeeld afgelopen seizoen, tijdens de heetgebakerde derby van Milaan.

Dumfries (Inter) en Hernández (AC Milan) kregen in de slotfase van de derby allebei een rode kaart na een opstootje met elkaar. De Rotterdamse rechtsback van i Nerazzurri deed daar niet veel later nog een schepje bovenop.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Tijdens het titelfeest van Inter toonde Dumfries namelijk een spandoek dat hij van een supporter aangereikt kreeg. Daarop was het hoofd van Hernández op een aangelijnde hond te zien.

Vrijdag staan Dumfries en Hernández mogelijk opnieuw tegenover elkaar, en daarom werd tijdens een persmoment van Frankrijk alvast op vooruitgeblikt door een van de hoofdpersonen.

“Ik blijf rustig”, aldus de linksback. “Er zit gewoon heel veel rivaliteit tussen Milan en Inter. Wat die dag gebeurd is, is nu eenmaal gebeurd. Ik ben kalm. Als ik hem zie, zeg ik hallo. Voor mij is er geen probleem.”

Hernández verliet eerder deze week de training van Frankrijk nog vroegtijdig, omdat hij last had van knieklachten. Toch lijkt hij daar op tijd van hersteld richting de eerste EK-wedstrijd van les Bleus, maandag om 21:00 uur tegen Oostenrijk.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties