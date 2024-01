The Times: Santiago Gimenez verschijnt op de radar van Premier League-club

Santiago Gimenez wordt in de gaten gehouden door West Ham United. Dat meldt het Britse The Times. De 22-jarige spits van Feyenoord is aan een uitstekend seizoen bezig, en zou dat op korte termijn dus mogelijk kunnen bekronen met een transfer naar de Premier League. Volgens de Engelse krant is de Mexicaan zo'n dertig miljoen pond waard, wat omgerekend een kleine 35 miljoen euro is.

De vraag is of Feyenoord genoegen zal nemen met een dergelijk bedrag, als West Ham dat daadwerkelijk zou gaan bieden. Daarnaast is het ook niet bekend of Gimenez kan rekenen op een vaste basisplaats bij the Hammers, iets waar hij gezien zijn leeftijd veel waarde aan hecht.

Gimenez, die nog tot medio 2027 vastligt in Rotterdam-Zuid, is dit seizoen van grote waarde voor Feyenoord. In 22 officiële duels was hij tot dusver goed voor 20 goals en 5 assists. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel in op vijftig miljoen euro.

West Ham, de huidige nummer zes van de Premier League, speelt dit seizoen vaak met Jarrod Bowen als diepste spits. Dat doet de Engelsman niet onaardig, want hij was dit seizoen al goed voor veertien goals. Van origine is hij overigens meer een buitenspeler.

Mocht Gimenez de overstap naar West Ham maken, dan komt hij twee andere ex-Eredivisionisten tegen. Met Mohammed Kudus en Edson Álvarez staan er twee voormalig Ajacieden onder contract bij de Londense club.

Daarnaast werd afgelopen weekend door Fabrizio Romano gemeld dat Ajax-aanvaller Steven Bergwijn deze winter een topprioriteit is bij West Ham. Wel moet de Engelse club volgens de transfermarktexpert eerst verkopen om spelers te kunnen halen.

Romano liet zich niet uit over het bedrag dat Bergwijn moet kosten. Volgens Transfermarkt is de 32-voudig international van Oranje nog altijd 20 miljoen euro waard. Dat is ruim 11 miljoen minder dan Ajax in 2022 voor hem neertelde: liefst 31,25 miljoen euro. Volgens Voetbal International hoopt Ajax nu een groot gedeelte van dat bedrag te ontvangen, bij een eventueel vertrek deze winter.

