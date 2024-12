The Athletic weet of 'geïrriteerde' Mohamed Salah überhaupt openstaat voor verlengen bij Liverpool

Voor de zoveelste dag op rij haalt Mohamed Salah de krantenkoppen. Zondag was hij van grote waarde voor Liverpool tijdens de Premier League-topper tegen Manchester City (2-0 winst), daarvoor en erna gaat het vooral over zijn komende zomer aflopende contract. The Athletic brengt maandag een update.

Salah baarde afgelopen week opzien met een interview dat hij gaf aan NBC Sports Soccer. De Egyptische steraanvaller onthulde dat hij nog nog geen nieuwe contractaanbieding had ontvangen van zijn huidige werkgever.

"Ik ben momenteel meer op weg naar de uitgang dan dat ik echt deel uitmaak van de club", sprak Salah onder meer uit zonder blad voor de mond. "We zijn bijna in december en ik heb nog geen aanbieding ontvangen om bij Liverpool te blijven. Daarom heb ik het gevoel dat het einde hier nadert."

Daarmee was de bom gebarsten in de Engelse media. Arne Slot bleef rustig, stelde zijn topscorer 'gewoon' op tegen Manchester City en zag die keuze dus lonen. Daags na de kraker, waarin Liverpool de landskampioen bespeelde als een warm mes door de boter, wordt er meer duidelijk over hoe Salah in de spreekwoordelijke wedstrijd staat. Volgens The Athletic staat de pijlsnelle linkspoot open voor een nieuwe eenjarige verbintenis.

Salah zou 'geïrriteerd' zijn over de trage gang van zaken omtrent zijn contractverlenging. "Hij is er niet van overtuigd dat de club aan zijn verwachtingen en voorwaarden zal voldoen."

Desalniettemin gaat Salahs voorkeur uit naar een langer verblijf op Anfield. Hij wil dit seizoen dolgraag de Premier League en Champions League winnen met Liverpool, hetgeen moet bijdragen aan een van zijn ambities: het winnen van de Ballon d'Or.

Overigens verscheen afgelopen weekeinde in de Franse krant L'Équipe het nieuws dat Paris Saint-Germain interesse toont in de diensten van Salah. Navraag van The Athletic leert dat de Franse topclub niet in gesprek is met de speler. Over mogelijke interesse wordt in de update niet gesproken.