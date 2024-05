The Athletic weet met welke club Marco Reus al heeft gesproken over transfer

Marco Reus gaat komende zomer mogelijk aan de slag bij St. Louis City SC. The Athletic weet te melden dat de 34-jarige Duitser ‘voorbereidende gesprekken’ heeft gevoerd met de Amerikaanse club. Reus vertrekt na dit seizoen transfervrij bij Borussia Dortmund, omdat zijn aflopende contract niet wordt verlengd.

Vorige week maakten Reus en Dortmund het aanstaande vertrek van het clubicoon bekend. Hij speelt al sinds 2012 voor die Borussen, en kwam al tot meer dan vierhonderd officiële duels.

Nu het aanstaande vertrek van Reus bekend is, beginnen de geruchten over zijn toekomst langzaam op gang te komen. Zo meldde Sport Bild onlangs dat een binnenlandse transfer tot de mogelijkheden behoort en dat een terugkeer bij Borussia Mönchengladbach voor de hand ligt. Daarnaast wordt hij gelinkt aan clubs uit Turkije en Saudi-Arabië.

The Athletic voegt nu nog een club toe aan het lijstje met mogelijke nieuwe werkgevers van de 48-voudig international: St. Louis City. Bronnen hebben aan de sportwebsite laten weten dat beide partijen de eerste gesprekken met elkaar hebben gevoerd.

Die gesprekken bevinden zich echter wel nog in een vroeg stadium, waardoor er dus nog niks is besloten over een eventuele overgang van Reus naar de Major League Soccer.

Bij St. Louis City, de huidige nummer negen in de Western Conference van de MLS, staat overigens een goede vriend van Reus onder contract: Roman Bürki. De Zwitserse doelman stond tussen 2015 en 2022 onder contract bij Dortmund, alvorens hij de overstap naar de Amerikaanse club maakte.

Samir Nasri

Eerder deze week gaf Samir Nasri, die tijdens zijn carrière als voetballer actief was bij onder meer Manchester City en Arsenal, al aan dat Reus wel oren zou hebben naar een overstap naar de MLS. “Hij overweegt ook een overstap richting de MLS en heeft zelfs al met een club gesproken over een mogelijke transfer”, aldus Nasri bij. Die club lijkt dus St. Louis City te zijn.

