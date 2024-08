Teze heeft spijt en komt terug op besluit om niet te spelen voor PSV

Jordan Teze geeft zijn zomerse transfersoap opnieuw een verrassende wending. De rechtsback van PSV gaf woensdag tegenover zijn trainer Peter Bosz te kennen niet te zullen spelen tegen RKC Waalwijk, maar heeft spijt. "Ik zal er morgen staan als de trainer een beroep op mij doet", laat Teze weten via zijn eigen socialmediakanalen en die van PSV.

"Ik wil graag iedereen binnen PSV, de supporters, mijn medespelers en de leiding laten weten dat ik spijt heb van mijn voornemen om morgen niet te spelen", aldus Teze. "Ik ben gestreeld door de interesse van een grote buitenlandse club, maar ik ben een kind van PSV."

"Ik draag jullie in mijn hart", zegt Teze tegen de supporters. "Als ik de club verlaat, doe ik dat door de voordeur. Ik zal er morgen staan als de trainer een beroep op mij doet. Jullie kunnen op mij rekenen."

Teze ligt nog maar een jaar vast bij PSV en wil vertrekken naar AS Monaco. PSV staat niet onwelwillend tegenover een vertrek, maar wil eerst een vervanger aantrekken.

De Eindhovenaren hebben door blessures momenteel problemen in de defensie. De afwezigheid van Teze in de openingswedstrijd van het Eredivisie-seizoen tegen RKC zou uiterst ongelukkig uit zijn gekomen. Het lijkt erop dat Teze dus alsnog zal spelen.

“Teze heeft aangegeven niet te willen spelen”, zo zei Bosz vrijdag nog op de persconferentie . “Dat heeft hij mij twee dagen geleden gemeld. Ik heb hem vandaag opnieuw gevraagd of hij het zeker wist. Hij wist het zeker.”

Bosz was teleurgesteld in Teze. “Ik begrijp hem niet. Dit hoort niet. De consequenties kunnen jullie wel invullen. Het is onacceptabel. Of er een weg terug is voor Teze? Het is heel vers, net tien minuten geleden gesproken, maar dit is wat ik er over wil zeggen. Dit is niet de juiste manier.” Inmiddels lijkt het conflict dus bijgelegd.