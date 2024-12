Teun Koopmeiners leidt halve comeback in met eerste treffer voor Juventus

Juventus heeft zaterdagavond een punt gered tegen Bologna. Dan Ndoye en Tomasso Pobega zetten de bezoekers op een 0-2 voorsprong, voordat Teun Koopmeiners zijn eerste treffer in Turijnse dienst maakte. Samuel Mbangula tekende in blessuretijd voor de eindstand: 2-2. Juventus blijft zodoende op de zesde plaats staan en geeft AC Milan de kans om tot op twee punten te komen. Bologna staat achtste.

Koopmeiners stond bij Juventus op 10 en vormde de voorhoede met ex-Ajacied Francisco Conceição, Timothy Weah en spits Dusan Vlahovic. Onder meer Khéphren Thuram en Kenan Yildiz begonnen op de bank. Bij Bologna stond sterkhouder Sam Beukema uiteraard in de basis. Dat gold niet voor Jesper Karlsson en Thijs Dallinga, die de bank warm hielden.

Ndoye kreeg al vroeg tot tweemaal toe de kans om de score te openen voor Bologna. Eerst kwam hij niet verder dan een verdediger van Juventus, even later zag de voormalig aanvalspartner van Joshua Zirkzee zijn poging op de paal belanden.

Na een half uur was het alsnog raak voor de Zwitser. Zijn treffer werd mede mogelijk gemaakt door Emil Holm, die met een vlijmscherpe steekpass op de proppen kwam. Ndoye dacht niet na en schoot keihard raak in het dak van het doel: 0-1.

Juventus had zijn supporters minimaal één keer kunnen, en misschien wel moeten laten juichen. Zo schoot Nicolò Farioli nipt over en liet Vlahovic ook na om Juve op 1-1 te zetten. Lukasz Skorupski redde knap op het schot van de Serviër.

Vlak na rust werd Juventus-trainer Thiago Motta met rood weggestuurd. De oefenmeester, die Bologna vorig seizoen nog naar de Champions League leidde, was het niet eens met een beslissing van de scheidsrechter en bleef na zijn gele kaart protesteren: rood.

Enkele minuten later kreeg Motta een nieuwe tik te verwerken. Een heerlijk hakje van Santiago Castro stelde Pobega in staat de bal over Mattia Perin heen te werken. Toch wist Juventus terug te komen. Koopmeiners werd bereikt in de zestien en schoot met links hard binnen: 1-2.

Vlak voor tijd wist Juventus nog een punt uit het vuur te slepen. Dat hadden I Bianconeri volledig aan Mbangula te danken. De Belg, die inviel voor Weah, vond wat ruimte op randje zestien en krulde de bal heerlijk in de verre hoek: 2-2.