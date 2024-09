Tessa Wullaert verkozen tot Speler van het Jaar in Vrouwen Eredivisie, Lily Yohannes beste talent

Tessa Wullaert is uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Eredivisie Azerion Vrouwen Eredivisie, zo bleek maandagavond bij de uitreiking. Lily Yohannes werd uitverkozen tot Johan Cruijff Talent van het Jaar.

Wullaert kende een uitstekend seizoen 2023/24 namens Fortuna Sittard. De prijs werd uitgereikt door Jean-Marie Pfaff, voormalig keeper en landgenoot van de Belgische Wullaert.

De inmiddels 31-jarige aanvalster kende een bijzonder productief seizoen in de Eredivisie. In 22 wedstrijden was ze goed voor 26 doelpunten en zodoende sleepte ze de topscorerstitel binnen.

Inmiddels heeft Wullaert Sittard achter zich gelaten. De spits tekende deze zomer bij Inter.

Talent van het Jaar

Yohannes werd dus verkozen tot het beste talent. De zeventienjarige middenvelder van Ajax Vrouwen is daarmee de opvolger van Wieke Kaptein, die de prijs vorig jaar in ontvangst mocht nemen.

Yohannes kwam afgelopen seizoen tot twintig optredens in de Eredivisie, waarvan zeventien als basisspeler. Daarin was ze goed voor vijf doelpunten.

Yohannes werd geboren in de Verenigde Staten, maar verhuisde al snel naar Nederland. Het toptalent maakte reeds haar debuut voor het nationale elftal van de VS, maar mag vanwege haar leeftijd nog altijd kiezen voor een interlandcarrière bij het Nederlands elftal.