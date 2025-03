Terugkeer naar Nederland lijkt uitgesloten: 'Heb die ambitie ook niet echt'

Jeffrey Gouweleeuw denkt dat hij zijn carrière afsluit bij FC Augsburg, zo vertelt hij in gesprek met Viaplay. De 33-jarige centrale verdediger speelt al sinds jaar en dag bij de Duitsers en heeft niet de ambitie om nog terug te keren naar Nederland.

Gouweleeuw is ook dit seizoen weer een vaste waarde bij Augsburg, dat strijdt om kwalificatie voor Europees voetbal. De in Heemskerk geboren mandekker verwacht dat Augsburg zijn laatste club is. “Ik denk dat de kans groter is dat ik mijn carrière afsluit bij Augsburg dan ergens anders.”

“Je weet het in het voetbal natuurlijk nooit. Ik heb nog een contract tot volgend jaar zomer. Ik voel me fit en kan nog elke wedstrijd spelen. Wie weet hoelang het nog verdergaat”, vervolgt de rechtspoot.

“Ik denk dat het wel de bedoeling is om hier af te sluiten, zeker weten.” Een terugkeer naar Nederland ziet Gouweleeuw niet per se zitten. “Ik denk niet dat die kans heel groot is. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik die ambitie ook niet echt heb.”

De aanvoerder van Augsburg vertrok begin 2016 uit Nederland, toen Augsburg drie miljoen euro overmaakte aan AZ om hem daar los te weken. De Alkmaarders hadden hem drie jaar eerder opgepikt bij sc Heerenveen.

De teller staat inmiddels op 264 wedstrijden namens Augsburg. Gouweleeuw miste dit seizoen slechts één duel. De Nederlander was toen geschorst wegens zijn vijfde gele kaart.