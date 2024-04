‘Terugkeer Alex Kroes lijkt uitgesloten na opvallend besluit bestuursraad Ajax’

Alex Kroes lijkt niet terug te keren in het bestuur van Ajax. De bestuursraad van Ajax heeft op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) geen stemming over diens eventuele ontslag geagendeerd en dus lijkt niets meer een definitief vertrek van Kroes in de weg te staan, zo leert navraag van Quote.

De bestuursraad heeft geen agendapunten ingediend die het op de BAVA, die op 21 mei plaats zal vinden, besproken wil zien worden. De bestuursraad leek eerder nog koste wat het kost voor een ontslag van Kroes te willen gaan liggen.

Nu lijkt de grootaandeelhouder zich toch neer te leggen bij het besluit van de Raad van Commissarissen (RvC), die voornemens is om de geschorste Kroes met onmiddellijke ingang te ontslaan.

"Op de agenda staan vier punten", weet Quote. "Na de opening volgen 'Bespreekpunt voorgenomen ontslag Algemeen Directeur' (over de ontslagen ceo Alex Kroes) en 'Bespreekpunt resultaten KPMG-onderzoek' (over de technische man Sven Mislintat). Daarna volgen de rondvraag en de sluiting."

De bestuursraad, dat 73 procent van de aandelen in handen heeft, had een stemming kunnen aanvragen om zo ter plekke over de toekomst van Kroes te kunnen bepalen. Dat heeft het echter niet gedaan, blijkt uit onderzoek van Quote.

Derhalve heeft de RvC vrij baan om hetgeen te doen wat het al langer van plan is: Kroes ontslaan. "Volgens de statuten van Ajax moet de RvC, als die een directeur wil ontslaan, eerst de aandeelhouder horen", legt Joost Schmets van de Vereniging van Effectenbezitters uit.

"De BAVA is de absolute deadline, daarna staat de RvC niets in de weg om Kroes definitief vaarwel te zeggen. De deur lijkt voor Kroes potdicht. De bestuursraad kan het ongenoegen nu uiten op de BAVA, maar daar blijft het bij", besluit Schmets.

