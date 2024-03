‘Ten Hag ‘kopieert’ Mourinho en wil exact dezelfde speler naar Man United halen’

Miguel Gutiérrez staat op de radar van Manchester United, zo meldt Mundo Deportivo. De 22-jarige linksback kon in 2017 ook al rekenen op interesse van the Red Devils, toen José Mourinho manager op Old Trafford was.

Ten Hag zit al het gehele seizoen dun in de linksbacks. Zo kwam Luke Shaw door blessureleed nog niet verder dan twaalf competitieduels. De Engels international is momenteel nog een kleine drie maanden uit de roulatie vanwege een spierblessure.

Malacia kwam dit seizoen zelfs nog helemaal niet in actie wegens een knieblessure. Richting de jaarwisseling klonken er hoopvolle berichten, maar de negenvoudig Oranje-international wacht dit seizoen nog steeds op zijn eerste uitverkiezing in de wedstrijdselectie.

Als noodoplossing werden Diogo Dalot, Victor Lindelöf en Sofyan Amrabat dit seizoen al meerdere keren als linksback gebruikt. Het contracteren van Gutiérrez kan United komend seizoen daarom meer opties geven.

De Spanjaard doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Getafe, waarna hij voor een overstap naar Real Madrid koos. Mourinho hoopte Gutiérrez in 2017 als zestienjarig talent warm te maken voor een transfer naar the Mancunians, maar tot een overgang kwam het destijds niet.

Gutiérrez wist uiteindelijk niet door te breken in het shirt van de Koninklijke. Hij koos in 2022 eieren voor zijn geld en vertrok voor vier miljoen euro naar Girona, waar hij dit seizoen een van de vele smaakmakers is. Real liet destijds in de deal wel een terugkoopclausule opnemen.

Naar verluidt gaat het om een bedrag van 8 miljoen euro. De kans dat Gutiérrez daadwerkelijk terugkeert naar Real lijkt echter klein. De Madrilenen azen op de komst van Bayern München-verdediger Alphonso Davies, met wie zelfs al een mondeling akkoord zou zijn bereikt.



