Ten Hag en United revancheren zich voor november en kunnen CL al ruiken

Zondag, 30 april 2023 om 16:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:05

Manchester United heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de jacht op Champions League-voetbal. De ploeg van Erik ten Hag zette directe concurrent voor de vierde plek Aston Villa zondag met 1-0 opzij, dankzij een goal van Bruno Fernandes. In november gaven the Villans United nog een flink pak slaag in de eerste wedstrijd onder succesmanager Unai Emery. Toen werd het 3-1 op Villa Park.

Nadat nummer vijf Tottenham Hotspur de equipe van Ten Hag donderdag op een 2-2 gelijkspel had gehouden, was het drie dagen later tijd voor de nummer zes. Tyrell Malacia mocht tegen the Villans vanaf het begin meedoen, terwijl Wout Weghorst moest hopen op een invalbeurt. Vanaf de bank zag Weghorst zijn concurrenten direct imponeren. Marcus Rashford was nauwelijks te houden voor de Villa-defensie en spelmaker Bruno Fernandes al evenmin. Het mocht een wonder heten dat het na een halfuur nog 0-0 stond, ook omdat Jadon Sancho toen al de lat had getroffen.

Bruno ?????????????????? ? De Portugees is attent bij een rebound en schiet United aan de leiding ?? ? https://t.co/WDk9UWAhpg#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/rvwQazs7q3 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 30, 2023

Fernandes brak zes minuten voor rust de ban. De Portugees reageerde zeer attent op de rebound van een schot van Rashford, waarbij Emiliano Martínez niet vrijuit ging: 1-0. Zekerheid was er daarmee echter nog nauwelijks. Ook na rust had United scoringseuvel en de bal hoefde maar één keer goed te vallen voor Villa. Dat gebeurde bijna in minuut 81. Victor Lindelöf moest niet één, maar twee inzetten van Douglas Luiz keren op de lijn om de voorsprong te behouden.

Ten Hag voelde de bui al hangen en bracht met Harry Maguire een extra verdediger om de zege binnen te slepen. Dat lukte uiteindelijk, met hangen en wurgen. Door de winst van nummer drie Newcastle United (3-1, tegen Southampton) blijven the Red Devils met ruime afstand vierde: Tottenham volgt op negen punten. The Spurs komen later op de avond nog wel in actie tegen nummer zeven Liverpool.