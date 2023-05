Ten Hag en United kunnen de Champions League ruiken na cruciale zege

Zaterdag, 13 mei 2023 om 17:54 • Guy Habets • Laatste update: 18:05

Manchester United kan deelname aan de Champions League ondertussen ruiken. Dankzij de 2-0 zege op Wolverhampton Wanderers van zaterdagmiddag komt een plekje in de Engelse top vier, die recht geeft op deelname aan het miljardenbal, steeds dichterbij. Anthony Martial en Alejandro Garnacho waren de gevierde mannen voor de formatie van trainer Erik ten Hag.

Ten Hag moest voor de wedstrijd slecht nieuws overbrengen aan zijn Nederlandse spelers. Wout Weghorst en Tyrell Malacia, die vorige week tijdens de met 1-0 verloren wedstrijd bij West Ham United nog in de basis stonden, kregen immers een reserverol toebedeeld. Raphaël Varane en Martial namen hun plekken in de startformatie over. Ten Hag kreeg zelf ook een teleurstelling te verwerken, want hij kon niet beschikken over topscorer Marcus Rashford. De Engelse aanvaller was net niet op tijd fit en werd vervangen door Jadon Sancho.

Door het puntenverlies van Newcastle United bij Leeds United, eerder op zaterdag, wist Man United dat het extreem goede zaken kon doen met een thuiszege op Wolves. Die boodschap was aangekomen bij de spelers, want the Mancunians namen de regie meteen in handen en hadden via Antony op voorsprong moeten komen. De Braziliaanse aanvaller liet een enorme kans liggen, maar herstelde die fout na ruim een half uur spelen. Hij besloot om oog in oog met de keeper niet voor eigen succes te gaan, maar Anthony Martial een niet te missen kans te bieden: 1-0.

Daar is de openingstreffer voor Manchester United ?? Goed werk van Antony, die Martial een niet te missen kans biedt ?? ?? https://t.co/wPbumdWQz6#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/jqVnoGfCK7 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 13, 2023

Het overwicht werd in de eerste helft niet omgezet in meer doelpunten en na rust kwamen de bezoekers een stuk beter voor de dag. United werd vaker in de verdedigende stellingen gedrukt, maar kansen op een tweede doelpunt kwamen er ook voor de formatie van Ten Hag. Daniel Bentley, de keeper van Wolverhampton die debuteerde voor de nummer dertien van de Premier League, verijdelde die mogelijkheden echter stuk voor stuk. Goed voor een resultaat was het uiteindelijk niet, omdat David De Gea zijn doel schoon hield en Garnacho er diep in blessuretijd toch nog 2-0 van kon maken. De Spanjaard kon alleen doorlopen en rondde koel af.